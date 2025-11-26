今日26日(水)に気象庁は、2025年の南極オゾンホールの年最大面積を公表しました。それによると南極オゾンホールの年最大面積は最近10年間の平均値程度の大きさで、1980年代以前と比べて、大きな状態が続いています。2025年の南極オゾンホールは最近10年間の平均値程の大きさ気象庁は、今日26日(水)に2025年の南極オゾンホールの年最大面積は、最近10年間の平均値程度であったと発表しました。また、2025年の南極オゾンホールは、9