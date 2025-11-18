醤油の製造販売を行う株式会社ハチマル(所在地：静岡県牧之原市須々木852、代表取締役社長：鈴木 義丸)が販売する『晴レノ日ノ醤油』が、農林水産省が推進するニッポンフードシフト表彰事業「FOOD SHIFTセレクション2025」において、全国の選定産品の中から優秀賞を受賞いたしました。 本商品は「インバウンド消費拡大に寄与する国産農林水産物・加工食品等の産品」の観点から優良な産品として流通・外食事業者等の専門家の