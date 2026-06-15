濃い味グルメの食後に“〆アイス”で整うという新体験。明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザートが『地球の歩き方』とコラボした「地球の歩き方 東京〆アイス」を6月15日より開始！

株式会社 明治



株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）が展開する、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、2026年6月15日（月）より、海外旅行のバイブルとして知られる「地球の歩き方」とコラボレーションし、東京の飲食店で食事後に“〆アイス”として楽しむ新企画「地球の歩き方 東京〆アイス」を開始します。

「東京〆アイスの歩き方」特設サイト :https://www.meiji.co.jp/products/brand/bulgariafrozen/arukikata/

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、濃厚なコクとなめらかな食感を持ちながらも、後味はさっぱりとしているため、食後でも重たくなりにくく、口の中を心地よく整えられる後味が特長です。

過去の調査では、初めて食べた人の約86％※1が「食後に合う」と回答しており、多くの生活者にとって食後に適したデザートとして評価されています。特に、焼肉、唐揚げ、ラーメン、カレー、中華料理など、味わいのしっかりした料理のあとに合うと評価されています。

本企画では、カレー、ラーメン、焼肉、ハンバーガーなど、しっかりとした味わいの東京グルメを起点に、その食後に「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」がなぜ合うのかを深堀するコンテンツを制作。

さらに、東京の人気飲食店6店舗と連携し、来店者が実際に食後の“さっぱり体験”を楽しめる店頭サンプリングも実施します。

本企画を通じて、食事の最後に冷たくさっぱりと締めくくる“〆アイス”という新しい食後習慣を提案していきます。

■背景：食後に合うと評価された、濃厚なのにさっぱりした後味

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、濃厚なコクとなめらかな食感に加え、さっぱりとした後味を楽しめるフローズンヨーグルトデザートです。

また、調査では初めて商品を食べた人の約86％※1が「食後に合う」と回答。特に、焼肉や唐揚げなどの肉料理、揚げ物、中華料理、ラーメン、カレーといった、しっかりとした味付けの料理のあとに合うと評価されています。

※1当社調べ / 調査日:2026年2月21日 対象:東京・神奈川・千葉・埼玉在住の18歳～59歳の男女114名。「非常に合うと思う、合うと思うどちらともいえない、合わないと思う、全く合わないと思う」の項目の内「非常に合うと思う」「合うと思う」と回答した方の合計割合

■「地球の歩き方 東京〆アイス」とは

「地球の歩き方 東京〆アイス」は、『地球の歩き方』と「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」がコラボレーションし、東京の食文化を“食後の〆”という視点から楽しむ企画です。

食後のデザートと聞くと、甘く濃厚なスイーツを思い浮かべる方も多い一方で、ラーメンやカレー、焼肉などを食べたあとは、口の中をすっきりと整えてくれる冷たいものが欲しくなることがあります。

そこで本企画では、東京の人気飲食店と連携し、濃い味グルメのあとに「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を取り入れることで、食事の満足感を損なうことなく、最後を軽やかに整えて締めくくる新体験を提供します。

また、『地球の歩き方』ならではの街歩き・食べ歩きの視点を活かし、特設サイトでのコンテンツ公開、公式Xでの情報発信、参加店舗での冊子設置などを通じて、食後に「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を楽しむ“〆アイス”を提案します。

特設サイト：https://www.meiji.co.jp/products/brand/bulgariafrozen/arukikata/

公式X：https://x.com/meiji_BY_cp

＜実施概要＞

キャンペーン名：地球の歩き方 東京〆アイス

内容：『地球の歩き方』とのコラボレーションによる“〆アイス”コンテンツの制作

- 特設サイト開設（2026年6月15日（月）～）- 東京の人気飲食店6店舗での〆アイス提供（2026年6月15日（月）～）※なくなり次第終了- 体験店舗での冊子設置（2026年7月下旬～）※なくなり次第終了- 公式Xでのコンテンツ発信（2026年6月15日（月）～）

〆アイス提供体験店舗・期間：

般゜若（パンニャ）、豚骨 蒼翔、らあ麺 やまぐち、だいごろう、BRISK STAND NAKAMEGURO（2026年6月15日（月）～6月21日（日））、アジャンタ（2026年6月15日（月）～6月19日（金））

体験店舗での食事後に「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を提供

提供条件：食事後、1名につき商品1本を提供

数量：数量限定、なくなり次第終了

＜〆アイス体験店舗＞

今回〆アイスを提供してくださるのは、スパイスの香りや揚げ物の満足感が楽しめる下北沢の「般゜若（パンニャ）」、日本人向けにアレンジしていない本格的なインドカレーを提供する麹町の「アジャンタ」、鶏を一切使わず、すっきりなのに旨みを感じる豚骨ラーメンが味わえる高円寺の「蒼翔」、会津出身の店主が極めた鶏そば（醤油ラーメン）を提供する西早稲田の「らあ麺 やまぐち」、大衆的なのに味は高級店の町焼肉店、学芸大学の「だいごろう」、日本人の繊細な感性が生んだ素材と和の旨さが凝縮したハンバーガーが楽しめる中目黒の「BRISK STAND NAKAMEGURO」の6店舗です。

いずれも、しっかりとした味わいの料理を楽しめる店舗であり、食後に「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を味わうことで、料理の余韻を残しながらも、最後はさっぱりと締めくくる体験を提供します。

※実施内容、提供条件、数量は店舗により異なる場合、変更の場合があります。

＜店舗からのコメント＞

般゜若（パンニャ）／下北沢

当店のカレーは、水の代わりにココナッツミルクを使用しており、野菜の旨みがしっかりと残った濃厚な味わいです。スパイスの多彩な風味を楽しんだ食後に「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を食べると、カレーの余韻を残しながらも、口の中がなめらかですっきりと〆められる感覚があります。カレーのあとの新しい楽しみ方として、ぜひ体験していただきたいです。

だいごろう／学芸大学

焼肉の後には、冷たくてさっぱりしたものが欲しくなる方も多いと思います。「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、食後でも重たくなりにくく、最後にちょうどいい爽やかさがあります。焼肉の満足感を楽しんだあとの“〆アイス”として相性が良いと感じました。

■「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」商品概要

アイスならではの濃厚なコクとヨーグルトの爽やかさを両立した、新しいタイプのフローズンヨーグルトデザートです。デザートとしての満足感はしっかりありながら、ヨーグルトならではの程よい酸味を活かしており、満足感とさっぱり感をお楽しみいただけます。

【明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート】

https://www.meiji.co.jp/products/icecream/4902705049833.html

【明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 白桃】

https://www.meiji.co.jp/products/icecream/4902705130043.html