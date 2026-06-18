北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップは17日（日本時間18日）、グループK初戦のウズベキスタン―コロンビアがエスタディオ・アステカ・メキシコシティで行われた。前半、ウズベキスタンの選手がピッチ脇のカメラマンに激突するアクシデントが起きた。衝撃のアクシデントが起きたのは前半34分、左サイドを攻めあがったコロンビアのルイス・ディアスにアブドゥコディル・フサノフがタッチライン際でタックルし、勢