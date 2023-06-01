AIサーバーなどの需要急増に伴い、メモリやストレージなどの価格が高騰している――そんなニュースを目にしたことがある人は多いかもしれません。これらはスマホの主要なパーツでもあるため、端末価格には影響を及ぼす可能性があります。実際、5月、6月に発表されたスマホでは、いよいよそれが価格に反映されるようになってきました。 以前、本連載で取り上げたシャオミの「Xiaom