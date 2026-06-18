お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、17日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。厄払いで驚いた経験を語った。同番組レギュラーのアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音が、神社で厄払いをしたという報告を受け、「住所をここまで言われるねんやってある」と切り出したケンコバ。神主に個別祈祷してもらったという江角は「マンションの号室