元タレントの田代まさしさんが、驚いた出来事を伝えた。１７日にインスタグラムで「皆様にご報告します！」と題し、「一昨日、アパリでの職員立ち会いのもと薬物検査をして陰性でしたとご報告をしたばかりなのにその次の日に高円寺駅で職務質問にあいました」と報告。「その旨を告げ鞄も身体検査も協力させて頂いたにも関わらず薬物事犯は再犯率が高いという理由だけで派出所まで連れて行かれて尿検査を強要されました！