6月17日、木村拓哉がシンガーソングライター・山崎まさよしの『セロリ』をカバーした楽曲が配信リリースされた。かつて、SMAPでも歌唱した曲が木村のソロとして復活したが、ファンの心境は複雑なようで──。『セロリ』は、1996年に山崎がリリースしたが、SMAPにゆかりある曲として知られている。「リリース翌年の1997年、SMAPがカバー歌唱し、草磲剛さん主演のドラマ『いいひと。』（フジテレビ系）の主題歌に採用されま