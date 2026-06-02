財務会計・給与計算パッケージソフトメーカーの株式会社シスプラ(本社所在地：群馬県高崎市、代表取締役社長：椛澤 均、以下 シスプラ)は、クラウド会計「KEEPER Club」の「KiCHO」において、銀行口座やクレジットカードとの「金融API連携」機能、およびGoogleの最新AI「Gemini」を活用した「勘定科目推測」を実装し「入力作業ゼロ」を目指す機能として、2026年6月より提供開始することをお知らせいたします。





銀行口座連携×Geminiの科目推測で自動仕訳





■主な新機能の特長

●銀行やカード明細を自動取込み

金融API連携：銀行やクレジットカードの入出金明細を「KiCHO」へログインするだけで自動で取込みます。

連携にはAccount Tracker(アカウントトラッカー：MWI株式会社)を採用し、安全かつスムーズなデータ連携を可能にしました。





●最新AI「Gemini」による高精度な科目推測

取り込んだ明細内容をGeminiが解析し、最適な勘定科目を推測します。AIの推測結果を確認しながら、仕訳作成の流れでスムーズに変換ルールを登録可能です。領収書・通帳等のAI-OCR読取り、CSVファイルからの取込みにも科目推測を適用するので仕訳作成の作業を大幅に削減します。





●使うほどに進化する自動化プロセス

一度登録されたルールに基づき、次回からは自動で仕訳が作成されます。AIによる科目推測とルールの蓄積で、使えば使うほど自動化の範囲が広がり、手入力の手間がゼロに近づきます。









■KEEPER Club料金体系

基本料金とデータオプションを用意しています。企業のご利用状況にあわせてご利用いただけます。

※詳しくはKEEPER Clubサービスサイトをご覧ください。





KEEPER Club料金表





■まずは30日間の無料体験を！

公式サイトからユーザー登録するだけでKEEPER Clubフル機能を30日間無料でお試しいただけます。30日間経過後は継続利用の申し込みをしない限り、自動的に解約となりますので安心してお試しください。





▼30日間無料のKEEPER Club新規登録 お申し込み方法はこちら

https://keeperclub.net/entry/









■KEEPER Clubについて

クラウド会計「KEEPER Club」は電子帳簿保存法対応の電子帳簿保存ツール「DeNCHO」、自動仕訳ツール「KiCHO」、財務分析ツール「CHOBO」、予実管理ツール「YOJiTSU」で構成され、経理業務の効率化から経営分析まで一気通貫に実現します。また個々のコンテンツは市販会計ソフトとも連携することが可能です。









■Account Tracker(アカウントトラッカー)について

「KEEPER Club」の金融機関とのデータ連携には、Miroku Webcash International株式会社(MWI)が提供する「Account Tracker」を採用しています 。これにより、高度なセキュリティを維持しながら、銀行(個人・法人)、クレジットカードの入出金明細をKiCHOにログインするだけで自動取得できます。









■株式会社シスプラについて

代表者 ：代表取締役社長 椛澤 均

本社 ：〒370-0006

群馬県高崎市問屋町3-10-3 問屋町センター第2ビル

東京支店：〒108-0075

東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー4F

大阪支店：〒533-0033

大阪府大阪市東淀川区東中島2-8-8 ワークステーション新大阪1203

設立 ：1988年4月8日

事業内容：ソフトウェア開発及び販売

資本金 ：8,000万円

URL ：シスプラサイト https://www.syspla.co.jp

KEEPER Clubサービスサイト https://keeperclub.net/









【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社シスプラ

Tel：0120-638-377