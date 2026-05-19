「技術戦略による新たな企業の成長軌道づくり」と題して、株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント 木村 壽男氏によるセミナーを2026年6月30日(火)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26276

[SSKセミナー]

技術戦略による新たな企業の成長軌道づくり

～事業ビジョンを源流とした事業と技術の二軸同時革新～

[講 師]

株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント

木村 壽男 氏

[日 時]

２０２６年６月３０日（火） 午後１時～４時３０分

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[開催趣旨]

日本企業の技術戦略は「失われた30年」の間、多くの企業で機能不全に陥っていたと考えます。短期的利益の偏重の下、コストダウンや既存事業の選択と集中に終始し、新規事業の創造や技術革新への取り組みは下火の時代が長らく続きました。その結果、企業経営の中で技術戦略が重視されず、技術戦略による新たな企業成長を実現することもできませんでした。

しかしながら、そのような中でも、技術戦略を企業経営の中でしっかり定め、その徹底実践により持続的な企業成長を遂げている企業が少なからず存在します。技術戦略の重要性を示唆していると考えます。

本セミナーでは、事業ビジョン構想を源流に、SBU(戦略的事業単位)別戦略や技術ロードマップを含めた技術戦略をコンカレント（同時並行）に策定していくプロセスを、具体的事例とともに詳細に解説いたします。

[修得知識]

１．技術戦略の定義・位置づけ

２．今求められる技術戦略の基本コンセプト

３．技術ロードマップを含む技術戦略の詳細な策定プロセス

[プログラム]

１．「技術戦略」を取り巻く経営環境の変化

・「科学技術立国」の道が遠のいている

・科学技術力を支える日本の経済的地位の低下

・“イノベーションのジレンマ” 状態

２．技術を核に企業成長・事業成長を実現している企業の存在

・日立製作所（LUMADA）、ジャパンエンジンコーポレーション

・中外製薬（中分子創製技術）、第一三共（ADC技術）

・富士フイルム（ヘルスケア）、東レ（炭素繊維）、

本田技研工業（Honda Jet）

３．今求められる技術戦略とは

・技術戦略とは

・なぜ、技術戦略がこれまで機能してこなかったのか

・今 求められる技術戦略のコンセプト（意義・役割、重要ポイント）

・技術戦略策定の基本プロセス―事業と技術の「二軸同時革新」

４．技術戦略の羅針盤となる事業ビジョン構想

・10年先を見据えた事業成長ビジョン構想

・「現・拡・新」バランス

・「有機的成長」と「M&A成長」

５．技術戦略の礎となる未来志向の技術の棚卸しと評価

・未来に向けた有望新技術の抽出

・既存技術の棚卸しと体系化

・技術の評価（基盤度、競争優位性、成長性）

・技術ポートフォリオの作成による戦略技術（未来コア技術他）の設定

６．技術戦略の価値を高める、技術を核とした新製品・新事業テーマ創造

・“0から1”を組織的に生み出すテーマ創造プロセスづくり

・CF（カスタマー・フォーカス）を機軸とした事業化構想・

企画プロセスづくり

７．技術戦略の具体化～技術ロードマップ再生とテクノロジープラットフォーム

・技術ロードマップの現在の問題と改善・改革方向

・新製品・新事業展開シナリオを描く

・同シナリオ実現に不可欠となる技術を抽出と期待水準を明確化

（技術の仮想カタログ）

・テクノロジープラットフォーム構想 等

８．集中検討会を活用した技術戦略検討

９．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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