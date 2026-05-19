セキュア、新宿よりJリーグを目指すサッカークラブ「クリアソン新宿」とパートナー契約を締結

株式会社セキュア

「AI（画像解析）×セキュリティ」で企業の課題解決のためのビジネスソリューションを提供する株式会社セキュア（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：谷口 辰成、証券コード：4264、以下「セキュア」）は、新宿区をホームタウンとするJFL所属サッカークラブ「Criacao Shinjuku (クリアソン新宿)」と、パートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

本パートナーシップを通じて、セキュアが培ってきたリアル空間へのAI実装やセキュリティの知見をスポーツの現場へ提供し、誰もが安心・安全に感動を分かち合える豊かな社会の実現に貢献してまいります。

■パートナーシップ締結の背景

セキュアは「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに掲げ、最新の顔認証技術や画像解析ソリューションを展開し、物理セキュリティプラットフォームを通じて「自由で守られた空間」を提供しています。 一方、クリアソン新宿は「サッカーを通じて、世の中に感動を創造し続ける」を理念に掲げ、新宿の街を拠点に地域活性化や社会課題の解決に取り組んでいます。

同じ新宿に本社を置く両社は、クリアソン新宿が主催する「Enrich CxO交流会」を通じて出会いました。地域に根ざした活動への想いと、スポーツの現場における安全管理の重要性について共感し、今回のパートナーシップ締結に至りました。セキュアはクリアソン新宿の挑戦をサポートするとともに、テクノロジーによってスポーツの現場をよりスマートかつ安全にアップデートすることを目指します。

■コメント

クリアソン新宿 取締役CSO 竹田 好洋氏

株式会社セキュアをパートナーとしてお迎えできることを、大変光栄に思います。 世界屈指のエネルギーを持つ街、新宿。このエキサイティングな街の安全を守り、機能を高めていくために、セキュアが持つAI技術は欠かせない存在です。

私たちは、既に株式会社Criacao四谷オフィス（本社）にセキュアのセキュリティシステムを導入しています。サッカークラブのオフィスという特殊な環境にもかかわらず、現地調査から配置・管理に至るまで丁寧に対応いただき、導入初日から想定以上の効果を実感しています。

今後はその枠を超え、スタジアムや興行の場において「空間に知性を」というビジョンを共に具現化していきたいと考えています。テクノロジーとスポーツが融合することで、これまでにない感動体験や安全な環境を提供できると確信しています。

株式会社セキュア 代表取締役社長 谷口 辰成

この度、クリアソン新宿とパートナー契約を締結させていただくことになりました。「サッカーを通じて、世の中に感動を創造し続ける」というミッションを掲げ、新宿を拠点に挑戦を続けるクリアソン新宿の姿勢に深く共感しています。セキュアの培ってきたセキュリティの知見を融合し、スタジアムや興行の場をはじめ、スポーツの現場と社会に安心・安全という新たな価値を提供してまいります。地域と共に成長し、感動体験をテクノロジーで支えていく所存です。

■クリアソン新宿について

2005年、大学のサッカーサークルの仲間を中心に結成。チーム名の「Criacao」はポルトガル語で「創造」を意味する。2009年、東京都リーグ4部に参戦。2018年、拠点としてきた新宿区とともに歩む決意を込めて「Criacao Shinjuku」へ改称し、翌年に新宿区サッカー協会代表チームとなった。2020年には新宿区と包括連携協定を締結し、地域課題にも幅広く取り組んでいる。2021年にJFL（日本フットボールリーグ）昇格。以降、毎年国立競技場でも公式戦を開催し、2025年にはJFL最多となる16,755人を動員。「サッカーを通じて感動を創造し続ける存在でありたい」という理念のもと、社会に豊かさをもたらし、世界一のクラブを目指して活動している。

URL：https://criacao.co.jp/

■セキュアについて

会社名 ： 株式会社セキュア

所在地 ： 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20階

代表者 ： 代表取締役社長 谷口 辰成

設 立 ： 2002年10月16日

URL ： https://secureinc.co.jp/

「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに掲げ、入退室管理システムや監視カメラシステムに、AI（画像認識）技術を掛け合わせた付加価値の高いセキュリティソリューションを提供しています。顔認証による入退室管理システムでは、数量ベースにおいて2020年以降連続してマーケットシェアNo.1を獲得。中小から大手企業まで過去13,000社以上の導入実績があり、性能・コスト・安定性を考慮したシステムの設計や設置環境までの最適化をサポート。あらゆる空間の安心・安全と最適なソリューションをご提案します。

＜報道関係者からのお問合せ先＞

株式会社セキュア 広報：栢菅（かやすが）・谷村（やむら）

お問合せフォーム： https://secureinc.co.jp/contact/press/