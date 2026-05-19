台北、2026年5月18日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューターブランドであるGIGABYTEは、世界中のアニメ愛好家やPC DIYコミュニティの高まるニーズに応えるために作られた新しい神鷹凛キャラクター仕様マザーボード「B850 AORUS ELITE-P ICE」の発売を発表しました。AORUSの技術的守護天使として誕生した「神鷹凛」は、パフォーマンス、創造性、そしてゲーム精神に命を吹き込むACGオリジナルキャラクターです。「B850M 神鷹凛モデル」の世界的な好評を受けまして、GIGABYTEはより幅広いPC構築やカスタマイズのニーズに対応するため、ATXバージョンのラインナップを拡充しました。



GIGABYTE、アニメやPC DIYコミュニティからの高まる需要に応える新B850 神鷹凛モデルを発表



神鷹凛をテーマにした限定アートワークやキャラクターから着想を得たビジュアル要素、そしてブラックとホワイトの両バリエーションを特徴とする本エディションは、より表現力豊かで没入感のある設定美を求めるアニメファンに響くようデザインされています。アニメに着想を得た特徴的な外観に加えまして、B850 神鷹凛ボードには、GIGABYTEの「X3D Turbo Mode」、AIを強化した「D5 Bionic Corsa」テクノロジー、および「EZ-DIY」イノベーションが統合されています。これにより、パフォーマンスと個性化の両方を重視するユーザーに、よりスムーズなゲームおよびPC構築体験を提供します。

「X3D Turbo Mode」は、AMD Ryzen™ 9000 X3Dプロセッサー上のゲームパフォーマンスを、ワンクリックで最大18％向上するよう設計されています。Ryzen™ 9000非X3Dプロセッサーでは、Ryzen™ X3Dプロセッサーに匹敵するゲームパフォーマンスを実現します。

AIにより強化された「D5 Bionic Corsa」テクノロジーは、メモリとCPUのオーバークロック性能をインテリジェントに最適化する「AI Snatch」を統合しており、「AI-Driven PCB Design」はAIシミュレーションとチューニングによりシグナルインテグリティを強化します。さらに、「HyperTune BIOS」はAIアシスト最適化を活用してメモリとシステムパフォーマンスを微調整し、より応答性が高く安定したコンピューティング体験を可能にします。

組み立てプロセスをさらに効率化するために、B850 AORUS ELITE-Pモデルには、「EZ-DIY」の革新的な機能がフル装備されています。特許取得済みの「M.2 EZ-Flex」設計は、柔軟なサーマルベースプレートによりSSDの冷却効率を向上させ、「M.2 EZ-Latch Click 2」は、M.2ヒートシンクをネジなしで取り付けることを可能にします。「EZ-Latch Plus」はM.2 SSDやグラフィックスカードの取り付けと取り外しを簡素化し、「WIFI EZ-Plug」はWi-Fiアンテナコネクタを1つのアダプターにまとめ、セットアップをより迅速かつ容易にします。

新しいB850 神鷹凛モデルは、COMPUTEXのGIGABYTEブース（#M0520）にて展示されます。詳細については、GIGABYTEブースまたは公式製品ページをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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