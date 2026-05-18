近藤夏子、個性豊かな楽曲を詰め込んだデビュー15周年企画ミニアルバム第二弾『KCP-second-』リリース

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シンガーソングライター／タレントとして活動する近藤夏子が、5月18日（月）にデビュー15周年企画の第二弾・Digital mini album『KCP-second-』を配信リリースした。

昨年、デビュー15周年を迎えた近藤夏子。テレビやラジオで多数のレギュラー番組を持つなど、タレントとしても精力的に活動中してきた。「シンガーソングライター」の枠を超え、彼女にしか出来ないマルチな才能で幅広く活躍している。

作品タイトルである「KCP」は、デビュー15周年を記念した近藤夏子シティポッププロジェクト。1970～1980年代のシティポップの名曲にインスピレーションを受け、近藤が解釈を重ねて制作した楽曲を2025年から毎月1曲ずつYouTubeで公開してきた。

本作は、2025年7月から12月にかけて発表された楽曲をまとめた待望の第2弾。夏の情景を鮮やかに描いた「Blue scene」、歌謡曲調メロディの新境地ソング「私の恋は沈むチェリー」、大人の女性を描いた「ミセスマドンナ」、メロウサウンドと切ない歌詞が印象的な「Country」、冬の訪れを感じさせる恋愛ソング「相槌」、聴くだけでポジティブになれる近藤夏子らしさ全開の「オープンハート」など、個性豊かな全6曲が収録される。

近藤夏子の15年間が凝縮された、色とりどりの歌をぜひチェックしてほしい。

■近藤夏子 コメント

近藤夏子シティーポッププロジェクト、後半を彩る6曲。季節を感じられる曲もあれば、どこか時代を超えて蘇ったような感覚で聴いていただける楽曲もあって、シティーポップの世界観を存分に詰め込んだ作品になったと思います。制作中も楽しみながら向き合うことができ、歌い方を含めKCPだからこそ表現できた作品に仕上がりました。たくさんの方に聴いてもらえますように。

＜リリース概要＞

近藤夏子 Digital mini album『KCP-second-』

配信日：2026年5月18日（月）

配信URL：https://spaceshowerfuga.lnk.to/KCP-second-

【収録曲】

1 Blue scene

2 私の恋は沈むチェリー

3 ミセスマドンナ

4 Country

5 相槌

6 オープンハート

＜近藤夏子 Profile＞

2歳からピアノを始め、高校卒業後大阪で本格的に音楽活動を始める。

ストリートライブで注目を集め、2010年メジャーデビュー。

立ってキーボードを激しく叩くライブパフォーマンスで大きな話題を集めた。

2015年島根県大田市の観光大使に任命され、地元の愛唱歌を宮根誠司氏と共作。

2018年には島根県ふるさと親善大使「遣島使」に就任。2025年にはデビュー15周年を迎える。

業界関係者から「おしゃべりモンスター」「ロケアーティスト」などと呼ばれ、現在は、テレビやラジオで多数のレギュラー番組を持ち、タレントとしても精力的に活動中。

「シンガーソングライター」の枠を超えて、近藤夏子にしか出来ないマルチな才能で活動を続けている。

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