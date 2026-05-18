和食さと　「初夏の北海道フェア」が5/21(木)からスタート!!

SRSホールディングス株式会社

〈期間限定〉 2026年5月21日(木) ～7月15日(水)予定

■北海道のめぐみを特別御膳で堪能できる「初夏の北海道フェア」がスタート!

国内201店舗を展開する「和食さと」では、2026年5月21日(木)から期間限定メニュー「初夏の北海道フェア」を販売いたします。

和食さと「初夏の北海道フェア」の3つのポイント！

(1) 豊富な北海道産食材をバラエティ豊かな料理で堪能できる「北海づくし御膳」

(2) 北海道産食材を使用した特製のミニ丼3種類の中からお好きな2種を選べる「選べる北海ミニ丼セット」

(3) 北海道産の帆立や甘えび・するめいかなどをぎゅっと詰め込み、贅沢な海鮮丼が楽しめる「北海海鮮丼セット」

(4) とうもろこしやきたあかりなど具材たっぷり！スパイスと出汁の旨味が合わさった和食さとオリジナルの「スープカレーセット」

【初夏の北海道フェア 商品紹介】

(1)北海づくし御膳 2,499円(税込2,748円)

「ミニ帆立いくら丼」や北海道産のするめいかや帆立貝柱、甘えびを楽しめる「北海お造り盛り合わせ」といった海鮮一品の他、「北海道産豚肩ロースの甘辛焼」「アスパラガスの冷製スープ」など、多種多様な北海道グルメを一度に楽しめる特別御膳です。

(2)選べる北海ミニ丼セット 1,999円(税込2,198円)

「選べるミニ丼」2種に、海老天ぷら盛り合わせ・ミニ麺・茶碗蒸し・漬物がセットになったお得なメニュー。北海道産の海鮮や豚肩ロースを使用したミニ丼3種類「ミニ帆立いくら丼」「ミニ北海海鮮ちらし」「ミニ豚丼」の中から、お好きな2種をお選びいただけます。

(3)北海海鮮丼セット 2,499円(税込2,748円)

北海道産の帆立貝柱・甘海老・するめいかをたっぷりと盛り込み、新鮮な海鮮の旨味を心ゆくまで堪能できる海鮮丼。さらに選べるミニ麺・茶碗蒸し・漬物がセットで、満足感のあるボリュームも魅力！

(4)スープカレーセット 1,699円(税込1,868円)

北海道産とうもろこしやきたあかりの他、たっぷりのお野菜に、スパイシーなフライドチキン「さとチキ」も楽しめる和食さとオリジナルのスープカレー。さらに、ほくほくとした食感がたまらない「きたあかりと道産牛のコロッケ」もご一緒にどうぞ。

さらに他にもメニューをご用意！

北海道産豚肩ロースの豚丼セット 1,599円(税込1,758円)

北海道の老舗たれ屋「ソラチ」の「十勝豚丼のたれ」を使用し、甘辛く焼き上げた豚丼です。

帆立塩ラーメンとミニ北海海鮮ちらし 1,699円(税込1,868円)

香ばしく炙りあげた北海道産の帆立貝柱やとろろ昆布などの具材をトッピングした、やさしいお味の特製塩ラーメンに、北海道産の帆立貝柱・甘海老・するめいかを盛り込んだ海鮮ちらしがセット！

・北海海鮮丼、北海道産豚肩ロースの豚丼、帆立塩ラーメンは単品もございます。詳しくはご注文タッチパネルをご覧ください。

【キャンペーン概要】

■対象店舗： 和食さと全店(201店舗)

■販売期間： 2026年5月21日(木)～7月15日(水)予定

※一部北海道以外の産地の食材を使用しております。

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

※いくらはオホーツク海・ベーリング海を中心に水揚げしたものを国内で加工しております。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(http://srsholdings.com)

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