【ウッディ（Woody）×BLACKZAPPA】新曲「悲しきトナカイ」を2026年5月16日に公開　孤独から光へ--雪の世界で生まれた物語を音楽で表現

株式会社DONGRAMYPROJECT

生沢佑一がBLACK ZAPPAとして生まれ変わった新音源企画BLACK CHRISTMAS（ブラッククリスマス）VOL.6 『悲しきトナカイ』を発表いたします。

2026年5月16日（土）AM0:00 より配信開始されます。

悲しきトナカイ

配信サイト一覧：https://linkco.re/tXASg07q

悲しきトナカイ

音楽クリエイターウッディ（Woody）によるコラボ楽曲「悲しきトナカイ」が、2026年5月16日より公開される。

本作は、“雪の中で一人ぼっちのトナカイ”という象徴的な存在を通して、孤独・葛藤・そして希望への再生を描いた楽曲。

星の光が届かない夜の中で、誰にも気づかれずに積もっていく孤独。

その一方で、心の奥に消えずに残り続ける「空高く飛びたい」という願い。

本楽曲では、その内面の変化をストーリーとして描き、

やがてオーロラの光に導かれるように、“絶望から希望へと向かう瞬間”を音で表現している。

ウッディ（Woody）とのコラボレーションにより、楽曲は単なる音楽作品を超え、

ひとつの映像的・物語的な体験として構築されている。

株式会社DONGRAMYPROJECTが広報を行います。

■ 配信曲情報

タイトル：悲しきトナカイ

リリース日： 2026年5月16日（土）

形態：デジタル配信

参加アーティスト・クレジット

Vo.ウッディ（Woody）

Songwriting BLACK ZAPPA

arranged by BLACK ZAPPA＆moba-T

Mix&Mastering moba-T

悲しきトナカイ トナカイ

本作は、「孤独から光へ」というテーマを軸に、

ストーリー性のある音楽表現を追求したコラボレーション作品。

雪・夜・オーロラ・森といった象徴的なモチーフを用い、

内面的な孤独から希望への変化を描いている。

■公開プラットフォーム＆公式チャンネル

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■アーティストプロフィール

ウッディ（Woody）

ウッディ（Woody）は、自身のストーリーを音楽で伝え、共感を生み出すシンガーソングライターであり、楽器演奏からラップ、ボーカル、音楽プロデュースまで幅広い能力を備えたアーティストである。

彼は、けだるさを含みながらも流れるように吐き出す独特のボーカルで自由に音楽を表現し、自身が過ごしてきた時間とその中の物語をテーマに、主にR&B、POP、バラードジャンルの楽曲を歌っている。

2011年にボーイズグループN-Trainとしてデビューし、2019年にソロ歌手へ転向。リリースしたシングル「この歌がクラブに出れば」が爆発的な人気を集め、ユニークな音色を持つアーティストとして注目を浴びた。

さらに2023年には、フォーメンの楽曲をリメイクした音源「 Say I Love You」、および「砂漠に咲いた花」「 Sadder Than Yesterday」を発表し、ソロの男性ボーカリストとして確固たる地位を築き、現在は放送、ラジオ、公演など多様な分野で精力的に活動している。

[ Instagram ]

- ウッディ（Woody）: https://www.instagram.com/woodykim92(https://www.instagram.com/woodykim92/)/

[ X ]

-ウッディ（Woody） : https://x.com/woodyjpofficial

[ YouTube ]

-ウッディ（Woody） : https://www.youtube.com/@Woody_offcl(https://www.youtube.com/@Woody_offcl)

[その他 ]

-ウッディ（Woody） : https://www.tiktok.com/@woodykim920222

- Spotify : https://open.spotify.com/artist/37ZY7eIcTT28id2jfq8WYw(https://open.spotify.com/artist/37ZY7eIcTT28id2jfq8WYw)

- Youtube Music : https://music.youtube.com/channel/UCaqQ15FSc5U0WwsRqFoiKzw

■アーティストプロフィール

BLACK ZAPPA

BLACK ZAPPA

聖夜は、崩壊した。

最愛を失った絶望の淵から、雷光のように現れた新たな存在――。

悪魔界の音楽王 BLACK ZAPPA が、日韓の若き才能たち“13人の使徒”を召喚し、この世界に降臨する。

美しさと残酷さが共存する禁断の音楽儀式。

その名は 『Black Christmas』。

これまでにないダークで壮大な世界観とともに、

BLACK ZAPPAは“最も美しく、最も残酷なクリスマス”を世界へと布教していく。

生沢 佑一（いくざわ ゆういち）

1974年に音楽活動を開始。1983年にソロデビュー後、ハードロックバンド「TWINZER」や「BLAZE」、「HARD ROCKS」など多くのユニットでボーカルを務める。他を圧倒する声と、幅広いジャンルを自在に歌いこなす表現力でファンを魅了し続けている。

2015年にはアニメ『妖怪ウォッチ』の主題歌「ゲラゲラポーのうた」をKing Cream Sodaのボーカルとして歌い、国民的ヒットに。第65回NHK紅白歌合戦にも出演し、老若男女問わず広くその歌声を届けた。

現在はソロ活動に加え、アニメ・ゲーム・舞台など多方面での楽曲提供や、アーティストのプロデュース・育成にも携わっており、唯一無二の“魂のボーカル”として進化を続けている。

【 生沢 佑一 公式SNS 】

▶【公式】生沢 佑一 X (@AIKikuzawa)

https://twitter.com/@AIKikuzawa

▶【公式】生沢 佑一 Instagram (@yuichi.aik.ikuzawa)

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▶【公式】生沢 佑一 TikTok (@yuichi_ikuzawa)

https://www.tiktok.com/(https://www.tiktok.com/@yuichi_ikuzawa)@yuichi_ikuzawa

▶【公式】生沢 佑一 Youtube(@Yuichi_Ikuzawa)

https://youtube.com/@Yuichi_Ikuzawa

■レーベル概要

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、日本国内外での音楽配信およびマルチメディア企画を手がけるエンターテインメント企業です。日本地域での音楽配信をはじめ、世界各国の主要配信サイトへの楽曲流通を担い、グローバルな音楽展開を実現しています。

これまでに韓国ドラマ『私の夫と結婚して』のOSTをはじめとする楽曲において、日本地域での音楽配信および国内主要配信サイトへの楽曲流通を担当した実績を持ち、その経験を活かしたプロジェクト推進にも定評があります。

アーティストの個性や作品世界を最大限に活かした企画を展開し、音楽と物語を融合させた新たなエンターテインメントの形を提案。今回の「BLACK ZAPPA & THE FAMILY STONES」では、レーベルとして企画から配信、メディア展開まで総合的にプロデュースを行います。