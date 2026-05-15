株式会社夢タカラ(所在地：静岡県熱海市、代表取締役：下鳥 正人)は、熱海銀座商店街から一本奥に入った裏通りの浜町通りにある「熱海おさかな食堂炙り家」の真隣に、従来の海鮮メニューに加え、肉の炙りメニューも味わうことができる、炙り家ブランド派生型の新店舗《熱海おさかな食堂炙り家 別邸》を2026年5月24日(日)にグランドオープンします。第1弾リリースでお知らせした情報に加え、主なメニューの詳細情報を公開いたします。





【第1弾リリース】 https://www.atpress.ne.jp/news/595717





《熱海おさかな食堂 炙り家 別邸》が2026年5月24日(日)に、グランドオープン！





■《炙り家ブランド》のコンセプトは「笑顔の賑わいで街に灯りを灯す」

私ども株式会社夢タカラは、「飲食店を通して地域のタカラを伝えていく」をコンセプトに、2019年より熱海銀座商店街、熱海駅前平和通り商店街などで「おさかな食堂ブランド」を展開し、ここ熱海でしか味わえない地魚をはじめとしたお魚の魅力を提供して参りました。この度オープンする《熱海おさかな食堂炙り家 別邸》では、新たに「海鮮」以外に「肉」という選択肢を創り、観光のお客様のみならず、地元熱海に関わるすべての人々が共に、地域のユメを語り、ワクワクするような未来を一緒に描いていける、日常的に集える場所にしたいと考えています。





今回オープンする新店舗は「熱海おさかな食堂炙り家」の真隣！肉と炎をイメージした「別邸」を《赤》、海鮮と昼の青空をイメージした本店を《青》と対比させることで、インパクトある《炙り家ブランド》を確立します。「別邸」では、炙りてっぺん丼などの丼メニューに加え、熱海でまだ提供店舗の少ない希少性の高い幻の地鶏「天草大王」をはじめとした、肉の炙りメニューを中心として新登場する夜間業態の店舗となります。一方「本店」では、おにぎり・だご汁・浜焼きをメインに、サム魚プサルや本日のまぐろカルビなど海鮮の炙りメニューでリニューアルいたします。

夜の街である熱海エリア(銀座町・渚町・中央町)の玄関口《浜町通り》から、熱海に関わる皆さまが、何度も訪れたくなるような店舗を目指して参ります。





熱海おさかな食堂炙り家 別邸 内観





■《熱海おさかな食堂炙り家 別邸》のメニューをご紹介

●〈昼限定〉丼メニュー

強い火で一気に炙ることで、表面は香ばしく中をしっとりとさせ、素材の旨みを引き出します！

ほかにも、まぐろやサーモン、しらすをのせた丼メニューもご提供します。









「炙りてっぺん丼」

まぐろ・サーモン・白身魚の上に、ネギトロと卵黄までのせた山盛りなてっぺん丼。注文後、お客様の前で炙って仕上げる。仕入れ状況によって異なる白身魚をお楽しみいただけます。

価格 ：2,838円(税込)

アレルギー：卵/小麦/さけ/ごま/大豆





炙りてっぺん丼 2,838円(税込)





「炙り3種丼」

熱海で海鮮をお手軽に食べるならこの一品。まぐろのほほ肉・サーモン・鯛の3種類の表面を炙ることで味わえる、香ばしい香りと生の食感を同時にお楽しみいただけます。

価格 ：1,738円(税込)

アレルギー：小麦/さけ/ごま/大豆





炙り3種丼 1,738円(税込)





「伊勢海老炙り丼」

まるごと一尾のせた伊勢海老の下には、サーモン・キハダまぐろ・金目鯛・カニのほぐし身が添えられた贅沢な一品。炙ることで香ばしく、伊勢海老のプリプリとした食感と甘みが引き立ちます。

価格 ：5,500円(税込)

アレルギー：えび/かに/さけ





伊勢海老炙り丼 5,500円(税込)





●〈夜限定〉肉の炙り、そのほかメニュー

炭焼や串焼き(野菜、海鮮も含む)、肉刺しといった軽めのメニューから、揚げ物や鍋といったボリューム満点のお食事メニューまでラインナップし、何度でも訪れたくなるお店作りを目指します。





「天草大王たたき(もも)」

主に南九州で親しまれる郷土料理。脂の甘みと歯応えがあって旨みの強い「もも肉」。完全に加熱した鶏肉とは、また違った味わいを楽しめます。当店では少し表面を炙った「たたき」で肉刺しをご提供します。

価格 ：1,078円(税込)

アレルギー：小麦/鶏肉/大豆





天草大王たたき(もも) 1,078円(税込)





「天草大王(モモ・ムネ)」

炭火で焼き上げられた「天草大王」のモモ肉は弾力ある歯応えと溢れる肉汁を味わえる。ムネ肉は、あっさりとしていながらもコクのある旨みが楽しめます。そのまま塩味でも良し、メニュー提供時に付いてくる「から味噌」につければまた、違った味わいを楽しめます。

価格 ：1,298円(税込)

アレルギー：大豆/ごま/鶏肉





天草大王(モモ・ムネ) 1,298円(税込)





「レバー煮ら」

牛のレバーとニラを煮て、ご賞味いただく小粋なダジャレが効いた一品。王道な炒め物に代わり、煮ることでレバー特有の臭みが消え、しっとりふっくらと濃厚な味が楽しめます。

価格 ：1,298円(税込)

アレルギー：小麦/牛肉/ごま/大豆/鶏肉





レバー煮ら 1,298円(税込)





「ホルモンつくね串焼き タレ」

濃厚でジューシーな串焼き。ホルモンのコリコリとした食感と、つくねにしたことでふわふわな食感が、混ざり合いお酒もススむメニュー。呑まない人にも、スタミナ満点の一品です。味付けは、塩とタレの2種類でご提供いたします。

価格 ：638円/本(税込)

アレルギー：小麦/鶏肉/豚肉/牛肉





ホルモンつくね串焼き タレ 638円/本(税込)





「味噌ちゃんこ鍋(海鮮・大王)」

濃厚な味噌スープに、海老や白身魚といった海鮮とともに、幻の地鶏「天草大王」の肉も味わえる、まさに欲張りなちゃんこ鍋。具を楽しんだあとは、相性抜群なうどんで〆る。

価格 ：3,278円(税込)

アレルギー：えび/乳成分/小麦/卵/鶏肉/大豆





味噌ちゃんこ鍋 (海鮮・大王) 3,278円(税込)





「馬とろ丼」

アツアツご飯の上には玉ねぎと大葉、その上に「馬とろ」をのせていただく一品。少なめ1人前サイズで、とろけるような食感と濃厚な甘みのあるさっぱりとした旨味が特徴です。

価格 ：1,188円(税込)

アレルギー：なし





馬とろ丼 1,188円(税込)





■「熱海おさかな食堂炙り家」本店のメニューもリニューアル！

「熱海おさかな食堂炙り家 別邸」のオープンに伴い、本店のメニューもリニューアルいたします。本店では、おにぎりやだご汁、浜焼きと【海鮮】をメインにお届けいたします。





●おすすめメニューのラインナップ

「だご汁定食」

静岡県産のお米を羽釜で炊いて、駿河湾のお塩と有明海の海苔で包んだおにぎり。沢山の野菜とフルーティーな香りの味噌を使用した「だご汁」と一緒にお召し上がりいただけます。

価格 ：1,045円(税込)

アレルギー：卵/小麦/牛肉/大豆/ごま





だご汁定食 1,045円(税込)





「卵黄そぼろ」

新登場！味付けされた卵黄と牛そぼろが堪らない美味さ。有明海の海苔で包んでお召し上がりください。

価格 ：418円(税込)

アレルギー：卵/小麦/牛肉/大豆/ごま





卵黄そぼろ 418円(税込)





「だご汁」

小麦の「だご=団子」が入った、甘みとコクのあるまろやかな味わい。

価格 ：638円(税込)

アレルギー：小麦/大豆





だご汁 638円(税込)





「店内てほぐし 焼き鮭」

ほかにも種類豊富なラインナップでお届けします。

価格 ：324円(税込)

アレルギー：さけ





店内てほぐし 焼き鮭 324円(税込)





「浜焼き/うお焼き」

ごはんにもお酒にも相性最強！お客様ご自身のお好みの焼き方でお召し上がりいただけます。

・「アワビバター醤油焼き」 価格：1,298円(税込)、

アレルギー：乳成分/小麦/あわび/大豆

・「殻付き帆立の出汁焼き」 価格：913円(税込)、

アレルギー：小麦/大豆

・「伊勢海老 1匹」 価格：2,508円(税込)、

アレルギー：えび

・「赤エビ塩焼き 2本」 価格：528円(税込)、

アレルギー：えび

・「白はまぐり 2個」 価格：638円(税込)

・「伊豆しいたけ 1個」 価格：308円(税込) など





浜焼き/うお焼き





※表示価格はすべて税込になります。









■「熱海おさかな食堂炙り家 別邸」プレオープン/グランドオープン 開催概要

＜23日(土) 熱海おさかな食堂炙り家 別邸 プレオープン＞

日時：2026年5月23日(土)12:00 ～ 15:00

内容：12:00 ～ プレオープン

15:00 閉店





＜24日(日) 熱海おさかな食堂炙り家 別邸 グランドオープン＞

日時：2026年5月24日(日)12:00 ～ 23:00(L.O.22:00)

内容：12:00 ～ グランドオープン

22:00 ラストオーダー

23:00 閉店









■「熱海おさかな食堂炙り家」本店・別邸の概要

店舗名 ：熱海おさかな食堂炙り家 別邸

所在地 ：〒413-0013 静岡県熱海市銀座町4-11 グリーンビル1階

オープン日 ：2026年5月24日(日)12:00 ～ 23:00(L.O.22:00)

TEL ：0557-29-6803(FAX：0557-29-6804)

※5/26からの開通となります。

営業時間 ：平日 15:00 ～ 23:00(L.O.22:00)

土日祝、繁忙期 12:00 ～ 23:00(L.O.22:00)

定休日 ：祝日、繁忙期を除く火曜日

※詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

席数 ：全55席(テーブル44席、カウンター11席)





※「熱海おさかな食堂炙り家」メニューのリニューアルに伴うお知らせは以下に記載いたします。

店舗名 ：熱海おさかな食堂炙り家

所在地 ：〒413-0013 静岡県熱海市銀座町4-9

リニューアル日：2026年5月20日(水)予定 ※メニューのリニューアルとなります。

TEL ：0557-35-9790

営業時間 ：12:00 ～ 21:00(L.O.20:00)

※営業時間の変更がございます。

定休日 ：祝日、繁忙期を除く火曜日

※詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

席数 ：29席









■おさかな食堂系列店について

「熱海銀座 おさかな食堂」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社夢タカラ)は、おさかな食堂系列店の旗艦店(1号店)として、2019年8月にオープンし、《熱海おさかな食堂炙り家 別邸》のオープンで、熱海市を中心に9店舗の展開となります(御殿場プレミアム・アウトレット内の姉妹店含む)。当店は「飲食店を通して、地域のタカラを伝えていく。」を共通のコンセプトに掲げ、全9店舗で熱海のタカラである“海鮮”はもちろん、熱海の地域活性化を目指してさまざまな形で魅力を発信しています。“地魚”の宝庫でもある熱海より、当店ならではの海鮮メニューのご提供で熱海の魅力をお届けします。





旗艦店 熱海銀座 おさかな食堂の外観





●店舗一覧

名称 ： 熱海銀座 おさかな食堂

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町8-8

公式サイト： https://www.osakana-atami.com/

「古き良き熱海らしさと新しい熱海」を表現した“熱海ノスタルジー”がコンセプト。オープンキッチンを中心に刺身、炉端、蒸しなど様々な形態で作りたてを提供します。





名称 ： 熱海駅前・おさかな丼屋

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町3-7

公式サイト： https://www.osakanadon-atami.com/

熱海銀座おさかな食堂が手掛ける海鮮丼専門店。近隣漁港から仕入れた熱海ならではの海鮮丼が味わえます。





名称 ： 熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ

所在地 ： 静岡県熱海市渚町5-1 大舘呉服店ビル1F

公式サイト： https://www.osakana-bistro.com/

地場の海鮮を中心に魚介類を特製のお皿に豪快に盛り合わせた海鮮料理「オーシャンプラッター」、静岡の大自然で育ったあしたか牛のステーキなど豊富なメニューを取り揃えています。





名称 ： 熱海おさかな食堂

所在地 ： 静岡県御殿場市深沢1312 御殿場プレミアム・アウトレット2065区

公式サイト： https://www.osakana-gpo.com/

「熱海銀座おさかな食堂」の姉妹店。熱海市以外にある唯一の店舗です。





名称 ： 熱海銀座おさかな食堂はなれ

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町6-6

公式サイト： https://www.osakana-hanare.com/

朝はおばんざいビュッフェ、昼は海鮮丼と海鮮釜めしを提供いたします。





名称 ： 熱海おさかな・大食堂

所在地 ： 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル2F

公式サイト： https://www.osakana-daishokudo.com/

熱海の「タカラ」を心から満喫して頂きたい。笑顔で溢れる心のこもったサービスでおもてなし。





名称 ： 熱海おさかなパラダイス

所在地 ： 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル3F

公式サイト： https://www.osakana-paradise.com/

熱海の海の幸を思う存分召し上がっていただけるお刺身食べ放題のお店。まさにおさかなの楽園！





名称 ： 熱海おさかな食堂炙り家

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町4-9

公式サイト： https://www.osakana-aburiya.com/

《炙り家ブランド》の「笑顔の賑わいで街に灯りを灯す」をコンセプトに、伊豆・熱海が誇る海鮮食材をメインで使用した数々の「炙り」メニューをお届けします。





名称 ： 熱海おさかな食堂炙り家 別邸

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町4-11

公式サイト： https://www.osakana-aburiya.com/

《炙り家ブランド》の「笑顔の賑わいで街に灯りを灯す」をコンセプトに、隣接する本店「熱海おさかな食堂炙り家」のメニューを引き継ぎ、新たに肉類のメニューのお届けを始めます。









■会社概要

商号 ： 株式会社夢タカラ

所在地 ： 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町1-13 A.Iビル303号室

代表者 ： 代表取締役 下鳥 正人

設立 ： 2007年8月

事業内容： 飲食店経営、飲食店への経営コンサルティング

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.yumetakara.com/