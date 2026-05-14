「ハッピーターン」50周年を記念して、 ハッピーがターンするファッションアイテム＆雑貨が新登場！

■コラボ情報１.：株式会社ゼネラルステッカーより、ステッカーがPOP UP STOREで先行販売！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

「ハッピーターン」のパッケージやロゴ、原寸サイズのキャンディー包装のハッピーターンなどがステッカーになりました！耐水・耐光性のある素材なので、スマホやタブレット、PCなどにはもちろん、様々なシーンでお楽しみいただけます。また、貼らずにケースなどに挟んで使うのもオススメです。

＜先行販売＞

ハッピーターン 50周年 POP UP STORE

開催期間：2026年5月15日(金)～5月24日(日)

開催場所：有楽町マルイ 7F THEキャラSHOP有楽町マルイ2号店

特設ページ：https://www.the-chara.com/blog/?p=113930

＜一般販売＞

2026年５月29日（金）

●ハッピーターン ダイカットステッカー 50周年パッケージ 385円(税込)

サイズ：55X75mm ※デザインによりサイズが異なります。

素材：PVC

●ハッピーターン ダイカットステッカー ロゴ 385円(税込)

サイズ：55X75ｍｍ

素材：PVC

●ハッピーターン ダイカットステッカー ターン王子 385円(税込)

サイズ：61X78mm

素材：PVC

●ハッピーターン クリアステッカー キャンディ型包装 440円(税込)

サイズ：116X33ｍｍ

素材：PVC

＜詳細はこちら＞

https://item.rakuten.co.jp/auc-generalsticker/c/0000001149/

ハッピーターンステッカーは、5/29発売！

■コラボ情報２.：「ハッピーターン」のTシャツなどアパレル商品販売開始！

Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand」のバンダイナムコエンターテインメント公式ストア「LIFESTYLE MART」にて、「ハッピーターン」の50周年をお祝いしたデザインを始め、ロゴやパッケージデザインのアパレル商品が明日5月15日（金）より販売開始いたします。

※POP UP STOREにて一部商品展示を行います。

＜発売日＞

2026年5月15日（金）

＜詳細はこちら＞

バンダイナムコエンターテインメント公式ストア「LIFESTYLE MART」はこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/B671643E-7396-4F12-A537-DF6D7EF66AD4?&linkCode=sl2&tag=bnei-22&linkId=5943304f729d4fa200ce2fa1d0cacbed&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)

■コラボ情報３.：スマートフォンアクセサリーが4デザイン×150機種以上のラインナップでcaseplayから登場！

「ハッピーターン」デザインのスリムプロテクションケースを2026年5月15日（金)に販売開始いたします。50周年のロゴやターン王子、パッケージなどデザインを使用した４デザインのスマホケースをiPhone/Xperia/Pixel/Galaxyなど150機種以上で販売いたします。

※POP UP STOREにて一部商品展示を行います。

＜発売日＞

2026年5月15日（金）

＜詳細はこちら＞

https://caseplay.shop/pages/happyturn-01?utm_source=referral&utm_medium=pop&utm_campaign=happyturn-01(https://caseplay.shop/pages/happyturn-01?utm_source=referral&utm_medium=pop&utm_campaign=happyturn-01)

※5月15日10:30よりアクセス可能

●スリムプロテクションケース：4,980円(税込)

【対応機種】

iPhone/Xperia/Pixel/Galaxyなど約150機種

●スリムプロテクションプレミアムケース：5,980円(税込)

【対応機種】

iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max

■亀田製菓「ハッピーターン」とは

亀田製菓から1976年に発売された門外不出のパウダーをまとったソフトなお米のお菓子。

おせんべいでは珍しいキャンディ型包装も大きな特徴のひとつです。

日本中が不景気だった時期に開発されて、お客様に幸せ（ハッピー）が戻って来る（ターン）ようにと願いを込めて名付けられました。

ハッピーターン： https://www.happyturn.com/

X（日本版）：https://x.com/happyturnkameda

(C)KAMEDA

*インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。

発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。