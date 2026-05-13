【クセになる刺激！】昨年大好評の「黒胡椒から揚げ」が期間限定で今年も登場！
株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、持ち帰りから揚げ専門店「からたま屋」「とりサブロー」にて、2026年5月13日(水)より「黒胡椒から揚げ」を販売いたします。
十種類以上のハーブをミックスした特製スパイス！
ピリッとスパイシーな味付けがやみつきになる「黒胡椒から揚げ」が、今年もからたま屋ととりサブローに登場！
バジル、オレガノ、マジョラムなど10種類以上の香り豊かなハーブを絶妙にミックスした特製スパイスを鶏肉に丁寧に揉みこみ、高温の油で揚げることで、鶏肉の旨味とスパイスの風味をギュッと閉じ込めています。
仕上げにかける黒胡椒の芳醇な香りと、ジューシーなから揚げの食感が絡み合い、一口食べればやみつきになること間違いなし。
お酒のおつまみにも、おかずにもぴったりな「黒胡椒から揚げ」を是非この機会にお召し上がりください。
商品概要
＜黒胡椒から揚げ＞
・販売価格 ： 158円(税込170円)
・販売店舗 ： からたま屋・とりサブロー 全店舗
・販売期間 ： 2026年5月13日(水)～なくなり次第終了
※店舗の販売状況により異なりますので予めご了承ください。
・店舗一覧 ：
∟からたま屋：https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49010
∟とりサブロー：https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49011
公式SNS限定！オトクなクーポン配布！
公式SNSアカウントにて、フォロワー様限定クーポンを配布いたします。
・配布日時：2026年5月13日(水)
・使用期間：2026年5月13日(水)～6月7日(日)
■からたま屋
Instagram(https://www.instagram.com/karatamaya_k/)
X(https://twitter.com/karatamaya)
■とりサブロー
Instagram(https://www.instagram.com/torisaburo/)
X(https://twitter.com/TorisaburoMama)
持ち帰りから揚げ専門店「からたま屋」について
関西に3店舗展開する「からたま屋」。（2026年5月13日現在）
店名のとおり"から揚げ"と"出汁巻"が看板商品。
自慢の"から揚げ"は毎日丁寧に手仕込みした鶏肉を、擦りおろしたニンニク・生姜と特製ダレに漬け込み、二度揚げすることで鶏肉の旨味を凝縮、サクッとジューシーな食感にこだわっております。
"出汁巻"は国内産の昆布と鰹削りぶしで出汁を引き、自家製のかえしを使用し1本ずつ店内調理しふっくら焼き上げております。
持ち帰りから揚げ専門店「とりサブロー」について
関東に6店舗展開する「とりサブロー」。（2026年5月13日現在）
"から揚げ"と"お惣菜"の専門店。
"から揚げ"は醤油のパンチが効いた自家製のかえしに漬け込み、衣はパリッとお肉はジューシーな揚げたてをご提供しています。
毎朝店舗で擦りおろしたニンニク・生姜の自然な美味しさが味わえます。
から揚げ以外にも、極太ポテトフライ・やげんなんこつ・大海老フライ・玉ねぎフライなど、揚げ物のバリエーションを多く取り揃えております。
お仕事中のランチとしても、食卓の1品としても、お酒のおつまみとしても、様々なシーンでご利用いただけます。
会社概要
＜運営会社＞
社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）
設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)
代表取締役 社⾧執行役員：藤田 宗
資本金： 9億2,516万円（2025年12月31日現在）
上場 ： 東証スタンダード
証券コード： 5891
ブランド： ラーメン魁力屋（182店舗）
からたま屋（3店舗）
とりサブロー（6店舗）
タンメンと餃子KIBARU（1店舗）
■ラーメン魁力屋
ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/
公式アプリ ：https://x.gd/an9OM
Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/
Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/
X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya
■からたま屋
Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/
X ：https://twitter.com/karatamaya
■とりサブロー
Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/
X ：https://twitter.com/TorisaburoMama
■タンメンと餃子KIBARU
店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144