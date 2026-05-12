monolyst、Webサイトから商品情報を自動抽出する「AIウェブスクレイパー」をリリース。画像とスペックを商品マスタへ即座に連携

monolyst株式会社

製造業向けAIセールスプラットフォーム「monolyst（モノリスト）」を運営するmonolyst株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊関 洋介、以下「当社」）は、Google Chrome拡張アプリ「monolyst AIウェブスクレイパー」をリリースいたしました。本機能により、AIを活用してWebサイト上の商品仕様や画像を自動で取得・変換し、monolystの商品マスタに円滑な登録が可能となります。

■ 背景と課題：商品データ登録における膨大なアナログ作業

機械工具・建材・自動車部品のメーカー、商社・卸、販売店では、膨大な数の商品情報を扱う必要があります。しかし、仕入先やメーカーのWebサイトをもとに自社システムへ商品情報を登録する際、スペック情報のコピー＆ペーストや画像の保存・アップロードといったアナログな作業が、多くの営業・事務担当者の負担となっていました。

■ Chrome拡張機能「monolyst AIウェブスクレイパー」の特徴

今回リリースしたChrome拡張機能は、既存の「ウェブスクレイパー」と「画像ダウンローダー」を融合させた、BtoB商品向けウェブスクレイパーの決定版です。

高精度なWebスクレイピング

Webサイト上の複雑な商品スペック表や特徴を瞬時に構造化データとして抽出します。商品情報を自動で判別し、マスタに取り込み可能な形式へ変換します。

画像の一括取得

商品のメイン画像だけでなく、図面や用途を示す写真など、ページ内に存在する複数の画像をワンクリックで取得。解像度を維持したままデータ化できます。

■ monolystとの連携メリット

Chrome拡張「monolyst AIウェブスクレイパー」とmonolystの商品マスタが連動することで、データ収集の在り方が根本から変わります。

従来、Webサイトからの情報収集は、画像の個別保存やスペック情報のコピー＆ペースト、それらを自社システムへ紐付けるといった「煩雑な手作業」の連続でした。本連携はこれらをすべて自動化し、人為的な転記ミスを排除しながら、マスタ構築のスピードを劇的に向上させます。

また、注記の追加や画像サイズの調整が必要な場合はmonolystで一括画像処理ができます。

これにより、使い捨てられていた断片的な情報を「会社の資産」へと昇華させることができます。抽出データは画像とスペックが紐付いた状態で蓄積され、組織全体で活用可能な商品マスタへと進化。属人化を防ぎ、使えば使うほど営業効率を高める強力な武器となります。

■ 本拡張アプリご利用上の注意

・商品情報の知的財産権および利用許諾について

本拡張機能は、効率的なデータ収集を目的としたツールであり、取得した情報の権利を付与するものではありません。メーカー公式サイト等から取得したテキスト、画像、図面等の著作権およびその他の知的財産権は、各権利者に帰属します。これらの情報の二次利用（自社サイト、EC、販促物への掲載等）にあたっては、各権利者（メーカー様等）の定める利用規約および法令を遵守し、お客様と権利者との間の合意に基づき、お客様自身の責任においてご判断ください。当社は、本機能の利用により生じた第三者との権利侵害に関するトラブルおよび損害について、一切の責任を負いかねます。

・ご利用対象者について

本拡張アプリ「monolyst AIウェブスクレイパー」は、製造業向けAIセールスプラットフォーム「monolyst」をご契約中のお客様専用の機能です。ご利用には、monolystのアカウントによるログイン認証が必要となります。

■ 利用申込フォーム

「monolyst AIウェブスクレイパー」のご利用を希望の方は、以下フォームより申請ください。

Chrome ウェブストアからではなく、当社担当より拡張機能を別途ご連絡いたします。

https://forms.gle/5UVs9CxWtj6bKpp99

■ monolyst(モノリスト)とは

2025年4月より製造業向けAIセールスプラットフォーム 「monolyst（モノリスト）」の提供を開始。本システムは、紙カタログからスペックや商品画像の取得・管理を行う商品情報管理システムを中心として、FAX AI解析、Web受注システム、市場価格調査、EC連携、売上分析などマルチプロダクトを展開。機械工具、建材、自動車・バイク部品の卸やメーカーへの導入が続々と進む。

■ 会社概要

※五十音順。「monolyst」シリーズ導入企業様の一部を掲載しております。

社名：monolyst株式会社

代表取締役：伊関 洋介

事業内容：製造業向けAIセールスプラットフォーム「monolyst」の企画・開発・運営・販売

設立：2024年4月22日

本社：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９ 第一暁ビル ７F

企業URL：https://corp.mono-lyst.com/

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。