情報漏洩の初動48時間に備える――報告・通知・公表判断を整理した実務FAQを無料公開

株式会社サンクネット

株式会社サンクネット(https://www.sanku.net/)（本社：東京都江東区、代表取締役：片町吉男）は、情報漏洩発生時に現場で判断が集中する「初動対応」「個人情報保護委員会への報告」「本人通知・公表判断」を、Q&A形式で整理した特設ページを公開しました。緊急時の判断ミスや対応遅れを防ぐ“現場の参照先”として、企業規模を問わず無料でご利用いただけます。

公開URL

https://lp041.sanku.net/

背景

2024年に上場企業の個人情報漏えい事故が過去最多を記録するなど、セキュリティリスクが深刻化する中、情報漏洩対応においては、技術調査と同時並行で、当局対応・本人通知・問い合わせ対応・再発防止までを短時間で意思決定する必要があります。一方で現場では、前例の少なさや情報不足により判断が属人的になりやすく、初動の遅れが被害拡大・信用低下につながるケースが増えています。そこで当社は、実務で即使えるFAQを作成し公開しました。

本FAQの特徴

- 発覚直後に必要となる「封じ込め・証拠保全・体制整備」から、報告・通知・公表判断までをQ&Aで整理- 要配慮個人情報・カード情報・不正アクセスなど、高リスク事案における判断ポイントを提示- 無料公開のため、中小企業から大企業まで平時の体制整備・手順書づくりにも利用可能

掲載トピック（抜粋）

- 初動対応：ネットワーク隔離、ログ保全、関係者のアクセス制限- 報告：個人情報保護委員会への報告要否と期限（「1000件未満＝不要」は誤解）- 本人通知・公表：通知手段の選択、メール未達時の対応、疑い段階での注意喚起- 高リスク事案：ダークサイト掲載、マイナンバー、クレジットカード情報- 法的リスク：委託先漏洩、従業員起因、非公表時の社会的リスク- 再発防止：技術・運用・人（教育）の3側面での対策整理

代表取締役 片町吉男 のコメント

情報漏洩対応は、限られた時間の中で連続的に意思決定を行う必要があります。本FAQが現場で最初に参照できる“共通言語”となり、被害拡大の防止と説明の整合性確保に役立つことを願っています。

お問い合わせ

情報漏洩対応支援サービスに関するご相談、導入等のお問い合わせは下記までご連絡ください。

- 専用ダイヤル（お急ぎの場合）： 0120-039-564（平日9:00-18:00）- 個別お見積り： info@sanku.net （24時間受付）

関連リンク

- 情報漏洩対応支援サービス紹介：https://lp040.sanku.net/- 対応支援資料ダウンロード：https://www.sanku.net/report/情報漏洩支援詳細資料（サンクネット）.pdf(https://www.sanku.net/report/%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%BC%8F%E6%B4%A9%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%89.pdf)- 第一弾発表プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000167971.html

会社概要

株式会社サンクネット（1997年創業）は、ITO・BPOを中核にコールセンター運営、ITサポート、ロジスティクスを提供。ISMS（ISO/IEC 27001）およびプライバシーマーク認証を取得し、官公庁から上場企業まで幅広く支援しています。

URL: https://www.sanku.net/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社サンクネット 広報担当

住所：〒135-0042 東京都江東区木場1-3-1 MR木場ビル

Email: press@sanku.net TEL: 03-5677-3311