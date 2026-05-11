国内最大級モビリティ広告「モビリティサイネージ」2026年7月-9月の広告枠受付を開始

モビリティサイネージ株式会社

モビリティサイネージ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：飽浦尚、取締役会長：土井健）が提供する、国内最大級のモビリティ広告媒体（旧:アドトラック）「モビリティサイネージ」は、2026年7月～9月掲載分の広告枠の受付を開始することをお知らせします。あわせて、2026年7月以降、都内を走行可能な車両台数を順次16台体制へと拡大予定であり、これまで以上に複数案件の同時掲出や柔軟なルート設定にお応えできる体制を整えてまいります。

■モビリティサイネージについて

■ 3つの強み

1. 高い訴求力：大型ポスターラッピングと音声による、人の目を引く強いインパクト

2. 圧倒的なコストパフォーマンス：都心部の大型OOHなどと比較し低費用で実施可能

3. SNSとの親和性：話題化による波及効果が期待でき、リアル×SNSの相乗効果を実現

加えて、提携トラック工場での美麗なポスター施工、最上位ランクドライバーによる安定運行、GPSリアルタイム運行管理により、従来のアドトラックの懸念事項を払拭する徹底した品質管理を行っています。

■ 2026年7月以降、都内走行可能車両は順次16台体制へ

旺盛な広告出稿ニーズにお応えするため、2026年7月以降、都内を走行可能な車両台数を順次16台体制へと拡大予定です。複数広告主様による同時期出稿や、複数ルート・複数クリエイティブでの同時展開にもこれまで以上に柔軟に対応可能となり、繁忙期においてもご希望の出稿時期・エリアでの掲出を実現しやすくなります。

■ 2026年7月-9月｜広告メニュー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153298/table/5_1_cd1ab31376ce85857a9e9737ee3a29c7.jpg?v=202605110151 ]

※60日・90日・180日の長期プランもご用意しております。詳細はお問合せください。

■ 出稿実績・効果

サイネージ媒体「BREAK」を提供する株式会社コソド様の事例では、出稿後に指名検索数316%、ROI総合評価540%を達成。広告認知に加え、興味関心・利用/購買検討意向の向上にも寄与しており、人流データを活用した広告リーチレポートを無償でご提供しています。

■ 広告出稿スケジュール

走行開始希望日の 6週前 までにお申し込み、5週前 までに最終版データのご入稿をお願いいたします。お早めのお問い合わせをおすすめいたします。

▫️会社概要

会社名：モビリティサイネージ株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿一丁目15番9号日宝恵比寿ビル403

代表取締役：飽浦尚

取締役会長：土井健

設立：2023年3月

Webサイト：https://mobility-signage.co.jp/

お問い合わせ：info@mobility-signage.co.jp