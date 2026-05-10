再建築不可物件の売却業者を選ぶポイントは？【アンケート結果発表】

再建築不可物件の売却業者を選ぶポイントに関するアンケート調査

株式会社ドリームプランニング

再建築不可物件は安価に買える反面、建て替えができず売却が極めて困難な不動産です。

専門的なノウハウや独自の販売ルートが必要不可欠ですが、「どのような基準で信頼できる売却業者を見極めればよいか」という情報は乏しく、業者選びに悩む方が少なくありません。

そこで今回、株式会社ドリームプランニング（神奈川県横浜市中区／代表取締役：高橋樹人）が運営する不動産のお悩み解決サイト負動産買取センターが、不動産に興味関心を持つ方（有効回答数：289名）を対象に、「再建築不可物件の売却業者を選ぶうえで重視するポイント」についてアンケート調査を実施しました。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、アンケート結果を公開している負動産買取センター(https://dream-plan.com/fudosan/)のURL（https://dream-plan.com/fudosan/saikenfuka-agent-selection-survey/）へのリンク設置をお願い致します。

弊社への掲載許可は不要です。

再建築不可アンケート：回答者の属性（有効回答数：289件）

■ 性別構成

男性： 179名（約62%） 女性： 110名（約38%）

■ 年齢層構成

20代： 52名（18.0%） 30代： 97名（33.6%） 40代： 81名（28.0%） 50代： 45名（15.6%）

60代： 14名（4.8%） 70代以上：0名（0％）

■ アンケート実施期間

2025.7.28-2026.2.1

再建築不可物件の売却業者を選ぶうえで重要なポイントとなることを教えてください(複数選択可)

再建築不可物件の売却業者を選ぶうえで重要なポイントとなることを教えてください(複数選択可)- 1位 査定価格の根拠を分かりやすく解説してくれること 121／289 41.9%- 2位 査定価格が高いこと 112／289 38.8%- 2位 担当者が誠実である 112／289 38.8%- 4位 査定書がしっかりしていること 78／289 27.0%- 5位 担当者の話が的確である 73／289 25.3%- 6位 仲介も買取もできること 63／289 21.8%- 7位 再建築不可物件に特化している事 47／289 16.3%- 8位 担当者が話しやすい 46／289 15.9%- 9位 仲介でなく、買取をしてくれるところ 31／289 10.7%- 10位 会社が老舗である事 9／289 3.1%- 11位 買取でなく、仲介をしてくれるところ 8／289 2.8%- 12位 会社が新しいこと 3／289 1.0%

合計回答数：703 回答者数：289

アンケート結果により、再建築不可物件の売却においては、不動産会社に対する「価格の透明性」と「評価への納得感」を強く求めていることが分かりました。

「査定価格の根拠を分かりやすく解説してくれること」が41.9％で1位、「査定価格が高いこと」が38.8％で2位となり、この2点が突出して重視されています。

これは、一般的な相場が存在せず不透明になりがちな再建築不可物件ゆえの「不当に買い叩かれて損をしてしまうのではないか」という不安や、提示された金額が本当に妥当なのかどうか、プロの視点による客観的な裏付けを求める回答者の高い懸念を反映していると考えられます。

次に1位から5位までを選んだ方のコメントをご紹介いたします。

1位 査定価格の根拠を分かりやすく解説してくれること 121／289 41.9%

1位は「査定価格の根拠を分かりやすく解説してくれること」となり、特殊な物件だからこそブラックボックスになりがちな価格設定への不安が見て取れました。

コメントでも「高額査定よりも、なぜその査定額なのか」「根拠をしっかり説明してくれる誠実な担当者」といった声が多く、単なる金額の高さよりも、プロとしての論理的で納得できる説明が最も求められていることが分かります。

★ ＜1位：「査定価格の根拠を分かりやすく解説してくれること」を選択した方のコメント＞ ★

「高額査定よりも、なぜその査定額なのかを納得できるように説明してくれる誠実さと、専門知識が最も重要です。また、仲介で売れない場合も想定し、直接買取の選択肢も提示してくれる業者が心強いです。」30代・男性

「価格も大事ですが、なぜその査定額になるのか、根拠をしっかり説明してくれる誠実な担当者であることが最も重要です。また、一般の買主が見つかりにくい物件だと思うので、仲介だけでなく、最終的に業者自身が買い取ってくれる選択肢があると安心できます。」30代・男性

「再建築不可物件は特殊な事情を抱えているため、単に高い査定額を提示してくれるだけでは安心できません。査定の根拠を分かりやすく説明してくれること、査定書の内容が丁寧であることが大切です。」40代・男性

2位 査定価格が高いこと 112／289 38.8%

同率2位の一つ目は「査定価格が高いこと」で、やはり手放すからには少しでも損をしたくないという率直な心理が現れています。

「不当に安く買いたたかれてもいけない」「安く買いたたかれるよりは」といった声が目立ち、足元を見られやすい訳あり物件だからこそ、シビアに一番高い金額を提示してくれる業者を探したいという強い本音が伺えます。

★ ＜2位：「査定価格が高いこと」を選択した方のコメント＞ ★

「再建築不可物件は価格が安くなる傾向があります。しかし、不当に安く買いたたかれてもいけません。納得できる価格を提示してくれる業者を選ぶことが重要です。」40代・男性

「やはりデメリットが大きい物件であればあるほど、査定額はなかなか期待できないと思いますが、その中でも1番高いところにお願いしたいです。」20代・女性

「安く買いたたかれるよりは高く買ってくれる方がいい。」50代・女性

2位 担当者が誠実である 112／289 38.8%

もう一つの同率2位は「担当者が誠実である」が選ばれ、不動産業界に対する根強い警戒感が浮き彫りになりました。

コメントでは「怪しい会社も多いと感じている」「やる気をなくす営業マンもいる」などリアルな懸念が寄せられており、利益至上主義ではなく、売主の不安に寄り添い真摯に向き合ってくれる人柄が、契約の決め手になっているようです。

★ ＜2位：「担当者が誠実である」を選択した方のコメント＞ ★

「再建築不可物件は売りづらいため、やる気をなくす営業マンもいます。そのため誠実に売ろうとしてくれるだけでも評価します。また、再建築不可物件に特化していれば、知識量も信頼できそうです。」30代・男性

「正直、不動産屋さんは怪しい会社も多いと感じているので、高額査定は求めつつも書面や契約をしっかりできるところと話がしたいと思います。」40代・男性

「担当の方が誠実な方かどうかを最も重視したいです。誠実な方であれば経験がそこまでなかったとしてもお任せするかもしれません。」30代・男性

4位 査定書がしっかりしていること 78／289 27.0%

4位には「査定書がしっかりしていること」がランクインし、口約束や曖昧な説明ではなく、客観的なデータに基づく証明を求める声が集まりました。

「いい加減ではなくきちんと査定して」「適正な価格と判断できる根拠を提示」といった意見が示す通り、書面という目に見える形でエビデンスを残してくれる業者を選ぶことで、後々のトラブルや金銭的な不安を未然に防ぎたいという堅実な姿勢が読み取れます。

★ ＜4位：「査定書がしっかりしていること」を選択した方のコメント＞ ★

「いい加減ではなくきちんと査定して根拠も示してくれるところがいい」30代・男性

「適正な価格と判断できる根拠を提示してくること。」40代・男性

「査定がしっかりしていないと金銭面で不安。」20代・女性

5位 担当者の話が的確である 73／289 25.3%

5位の「担当者の話が的確である」では、専門知識に裏打ちされたスムーズなコミュニケーション能力が評価されています。

「分かりにくい専門用語ばかりの話では説得力も無い」「デメリットを理解したうえでの解決方法を提示」といったコメントがあり、ただ知識をひけらかすのではなく、素人にも分かりやすく的確に道筋を立ててくれる優秀な担当者が求められていることがわかりました。

★ ＜5位：「担当者の話が的確である」を選択した方のコメント＞ ★

「価格がたとえ思っていたより安くても、説明が的確であれば納得できるので、担当者にはわかりやすく誠実であることを求める。」20代・女性

「デメリットを理解したうえでの解決方法を提示してくれること。」40代・男性

「分かりにくい専門用語ばかりの話では説得力も売却欲も無くなってしまいます」20代・女性

再建築不可物件の売却業者を選ぶポイントまとめ

今回は不動産に興味がある方289名を対象にした、再建築不可物件の売却業者を選ぶうえで重視するポイントに関するアンケート調査の結果を発表してまいりました。

再建築不可物件の売却業者選びに関して、「査定価格の根拠を分かりやすく解説してくれること」を重視する方が41.9％で1位となり、「査定価格が高いこと」や「担当者が誠実であること」（同率2位・38.8%）を上回る結果となりました。

皆さんは、再建築不可物件の売却業者をお選びになる際に、どのようなポイントを重視されますでしょうか？

ドリームプランニングでは、これからも不動産に関する様々な視点からアンケート調査を実施・発表してまいりますので、皆様のご参考になさってください。

ニッチな不動産のお悩み解決サイト「負動産買取センター」について

負動産買取センターhttps://dream-plan.com/fudosan/(https://dream-plan.com/fudosan/) は一般的に売却が難しいニッチな不動産（いわゆる負動産）に関するお悩み解決コラムを発信するサイトです。またニッチな不動産の無料査定や売却相談も行っております。

株式会社ドリームプランニングについて

株式会社ドリームプランニングは「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」理念にもとづき、空家マッチングサイト（不動産SNSウチカツ(https://ucikatu.com/)）の運営や、日本全国で売却の難しい特殊な負動産の買取、再販事業を行っている不動産会社です。

会社概要

社名 ：株式会社ドリームプランニング

横浜本社 ：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜 8階

東京店：〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目4-5 浅草橋ハシモトビル 3階

埼玉店：〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル 6階

電話番号 ：045‐641‐5480

代表者 ： 代表取締役 高橋樹人（たかはし たつひと）

設立 ： 2002年11月12日

URL ：https://dream-plan.com/