提出日 (2026年05月07)、SDKI Analytics（本社：渋谷区、東京都）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「Automotive MCU Market(自動車用MCU市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次の場所で入手できます： https://www.sdki.jp/reports/automotive-mcu-market/590642246 調査結果発表日：2026年05月07 調査者: SDKI Analytics 調査範囲： 当社のアナリストは 530市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。調査対象となったプレーヤーの規模はさまざまでしました。 調査場所: 北米 (米国およびカナダ)、ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、アジア太平洋地域 (日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他のヨーロッパ)、および中東とアフリカ (イスラエル、GCC 、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ) 調査方法： 現地調査230件、インターネット調査300件 調査期間： 2026年2月 - 2026年3月 重要なポイント： この調査には、成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含む、Automotive MCU Market(自動車用MCU市場)の市場動態調査が含まれています。さらに、この調査では、市場の主要なプレーヤーの詳細な競争分析が分析されました。市場調査には、市場の分割と地域分析（日本とグローバル）も含まれます。 市場スナップショット SDKI Analyticsの分析調査分析によると、Automotive MCU Market(自動車用MCU市場)規模は2025年に約98億米ドルと記録され、2035年までに市場の収益は約182億米ドルに達すると予測されています。 さらに、市場は予測期間中に約6.3% の CAGR で成長する態勢が整っています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるAutomotive MCU Market(自動車用MCU市場)の調査分析によると、自動車業界に変革をもたらしているモビリティの電動化を主因として、同市場は大幅な拡大が見込まれています。自動車用MCUは、EV（電気自動車）のパワートレイン管理、バッテリー監視、およびエネルギー最適化を行う上で不可欠な要素です。EVの普及は気候変動対策の目標と合致しており、その結果、MCUを搭載したシステムに対する政策主導型の需要が生じています。これにより、高性能な32ビットMCUへの需要が高まり、市場における需給バランスに変化が生じています。さらに、国際エネルギー機関（IEA）の報告書が示す通り、2023年には電気自動車の販売台数が14百万台に達しており、パワートレインや充電システム向けに高度なMCUが求められているという事実が、この傾向を裏付けています。 しかし、当社のAutomotive MCU Market(自動車用MCU市場)に関する現状分析および予測によれば、世界的な半導体不足がMCUの供給を滞らせていることから、サプライチェーンの脆弱性が市場全体の抑制要因として共通して挙げられています。特に日本においては、輸入ウェーハへの依存度が高いことが、こうした脆弱性をさらに拡大させているとの指摘があります。したがって、SDKI Analyticsによる調査結果によれば、2022ー2024年の間にの期間において、世界的なMCU不足が原因で自動車生産が約22%遅延したと推定されています。加えて、AMRO（ASEAN+3マクロ経済調査事務局）の2024年版報告書によると、台湾は日本にとって最大の半導体供給国であり、同国の半導体輸入総額の約60%を占めているとされています。

最新ニュース

当社の調査によると、Automotive MCU Market(自動車用MCU市場)の企業では最近ほとんど開発が行われていないことがわかりました。 これらは: • 2026年3月 - Infineon Technologies AGは、イーサネットスイッチングおよびセンサー技術を統合することで、自動車用MCU分野におけるリーダーシップを強化しました。これにより、ソフトウェア定義型車両（SDV）、セキュアなコネクティビティ、そして拡張性に優れた車載ネットワークソリューションの実現が可能となりました。 • 2025年4月 - ROHMは、電力変換機能を統合した小型SiCモジュール「HSDIP20」を発表しました。本製品は、電力密度の向上、熱特性の改善、および車載電源システムの小型化を実現し、高効率なEV車載充電器の設計に貢献します。

市場セグメンテーション

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Automotive MCU Market(自動車用MCU市場)調査では、市場をエンドユーザー車両タイプ別に基づいて、乗用車、商用車、電気自動車（EV）に分割されています。今後予測される期間において、乗用車セグメントは55%の市場シェアを占め、市場を牽引していくと見込まれています。これは、車両への先進運転支援システム（ADAS）、インフォテインメント機能、およびコネクティビティ機能の搭載が拡大していることに起因するものです。関連資料が示すところによれば、Alliance for Automotive Innovationのデータによると、2024年における米国内の新車販売台数は合計15.79百万台に達しており、この実績は車載用MCUに対する需要の高さを示すものとなっています。

地域概要

当社のAutomotive MCU Market(自動車用MCU市場)に関する分析によると、ヨーロッパ市場は、主にコネクテッドカーの普及、自動車の電動化、および半導体分野への投資に牽引され、着実な成長を続けています。米国議会による2023年の報告書によれば、米国の「CHIPS法」に基づき、国内の半導体製造能力を強化するために約527億米ドルが割り当てられており、これにより自動車用途向けMCUの供給が直接的に拡大されることになります。 日本のAutomotive MCU Market(自動車用MCU市場)もまた急速な拡大を見せており、ここではEV（電気自動車）の普及、安全規制への適合、そしてコネクテッドカー技術が、最も強力な成長の原動力となっています。さらに、世界経済フォーラムによる2023年の報告書によると、日本では半導体が経済安全保障上の極めて重要な資源として位置づけられており、これを受けて政府は国内の半導体生産体制を強化するために2兆円を投じる計画を策定しました。こうした取り組みは、MCUの安定したサプライチェーンを確保し、輸入への依存度を低減させることにつながります。

Automotive MCU Market(自動車用MCU市場)の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のAutomotive MCU Market(自動車用MCU市場)で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • NXP Semiconductors N.V. • Infineon Technologies AG • STMicroelectronics N.V. • Texas Instruments Inc. • Microchip Technology Inc. これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Renesas Electronics Corp. • Toshiba Electronic Devices & Storage Corp. • ROHM Semiconductor • Sony Semiconductor Solutions Corp. • Seiko Instruments Inc. (SII)

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会社概要：

SDKI Inc.の目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細市場レポートの提供と、顧客ビジネスの最大限の成長と成功実現に重点を置いています。当社のマーケット・リサーチアナリストは、様々な業界・市場分野で豊富な実務経験を有しています。 連絡先情報 お問い合わせフォーム：https://www.sdki.jp/contact/ 電話番号：+81 50 50509337（9:00～18:00、土日祝日を除く） URL：https://www.sdki.jp/

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