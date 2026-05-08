羽毛ふとんを会場価格で！【5月15（金）～17日（日）】昭和西川大阪ショールームで寝具販売会を開催～3日間限定、寝具を見直す機会に～

昭和西川株式会社

MuAtsu（ムアツ）を起点に、暮らしと眠りに寄り添う寝具を展開する昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、2026年5月15日（金）から17日（日）までの3日間、大阪ショールームにて、羽毛ふとんをはじめとした各種寝具を会場価格で取り揃えた販売会を開催いたします。

開催のたびにご好評をいただいている大阪ショールームでの寝具販売会。今回は、羽毛ふとんをはじめとした各種寝具を会場価格で取り揃え、季節の変わり目にあわせた寝具の見直しをご提案いたします。展示現品や数量限定の商品も含まれており、実際に寝心地を確かめながらお選びいただけます。

ご来場特典多数！会場の全商品のお試しができる

※一部対象外の商品（ムアツマットレスを含む）がございます。

【昭和西川大阪ショールーム・3日間限定セール】

・開催期間：5月15日（金）～17日（日）10時～17時

・開催場所：〒541-0052 大阪市中央区安土町1-7-20 新トヤマビル7F

・電話 ：0120-711-095（平日10時～17時）

※開催当日の電話番号につきましては、来場予約のメールにてご案内させていただきます。 また駐車場はございません、ご了承ください。

URL：https://www.nishikawa-store.com/pages/lp-osaka

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/