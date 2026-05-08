藤井夏恋氏が手がける＜NEROLO LABO（ネロリラボ）＞・＜NEROLI（ネロリ）＞のポップアップイベントをバーニーズ　ニューヨーク六本木にて開催。

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、バーニーズ ニューヨーク六本木店にて、2026年5月12日（火）から2026年5月18日（月）まで、ファッションモデル 藤井夏恋氏がクリエイティブディレクターを手がける＜NEROLI LABO（ネロリラボ）＞・＜NEROLI（ネロリ）＞のポップアップイベントを開催します。

＜ネロリラボ＞は藤井氏自身の実体験の元、『敏感な肌にも、確かな効果と実感をあきらめたくない。毎日のスキンケアに、やさしさも、確かさも、どちらも欲しい。』という願いから誕生したスキンケアブランド。乾燥から始まる肌悩みに土台から応えるローション“タイムレス スキンローション”、ローションで整えた肌を、再生・定着・防御のステージへ導くクリーム“タイムレス スキンクリーム”、クレンジングを「負担」ではなく、スキンケアの第一工程として再定義した“タイムレス スキンクレンジングクリーム”を展開します。

また、同時展開する＜ネロリ＞は、『ただのミニマルでも、ただのフェミニンでもない、「ときめき＝甘さではない」という新しい美意識。』を目指し、藤井氏の思い描く女性像をシーズンごとに視点を変えて設計するアパレルブランド。”オーバーショルダー ツイードジャケット”や“リブ ボディスーツ”など、2026年春夏シーズンの新作アイテムが登場します。

オーバーショルダー ツイードジャケットリブ ボディスーツ

さらに、2026年5月17日（日）には、藤井氏がバーニーズ ニューヨーク六本木店に来店し、商品の魅力をお客様に直接お伝えします。

開催日時・店舗

2026年5月12日（火）～2026年5月18日（月）

バーニーズ ニューヨーク六本木店（東京都港区六本木7-7-7）

藤井夏恋氏来店

2026年5月17日（日）14:00～16:00 六本木店1F

※来店スケジュール及びイベント内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）

BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレットも含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。メンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやスキンケアまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。ディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となり、お客様に新たな発見やショッピングを楽しむ空間を提供しています。

公式サイト https://www.barneys.co.jp

公式インスタグラム https://www.instagram.com/barneysjapan