セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社(代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下セイコーソリューションズ)の金融機関向けサービス「融資クラウドプラットフォーム 法人取引サービス」が、株式会社西京銀行（代表取締役頭取 松岡 健、本店：山口県周南市、以下 西京銀行）に採用されました。

西京銀行は、事業性融資における契約手続きの利便性向上を目的に、今回、電子契約を導入しました。その導入に伴う取扱いの見直しとして、特殊当座貸越取引および手形貸付取引を廃止するなど、デジタル基盤の融資スキームへの移行を推進しています。

セイコーソリューションズの「融資クラウドプラットフォーム法人取引サービス」の採用により、契約手続きの迅速化に加え、自署・捺印の負担軽減や印紙税等のコスト削減等、銀行ならびにその利用者双方の利便性向上が期待されます。セイコーソリューションズは、独自の金融機関向けプラットフォームを通じて、銀行と企業、信用保証協会などをシームレスにつなぎ、融資手続き全体のデジタル化と業務効率化をご支援します。

【融資クラウドプラットフォーム 法人取引サービスの概要】

申請受付のオンライン化、審査・稟議の標準化、契約・融資実行の迅速化を実現し、信用保証協会保証付き融資における申込から保証申込、契約、融資実行までの一連の業務を一気通貫で電子化します。

また、法人融資契約の電子化によりオンライン上で契約締結を完結し、紙書類の作成・押印・郵送を不要化。さらに、当座貸越の利用請求書の電子化や、信用保証協会との電子受付・電子保証書受領にも対応し、融資業務全体の効率化と顧客利便性の向上を図るプラットフォームです。

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