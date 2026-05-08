【5/8より】最大1,000万円「高度化設備設置補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

栃木県宇都宮市「高度化設備設置補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/sangyo/chushokigyo/1006825.html

技術の高度化・合理化を促進する目的で設置した機械設備の一部について、最大1,000万円を補助します！

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

------------------

【募集期間】

令和8年5月1日から6月30日まで

【補助対象】

宇都宮市内で事業を営む製造業、特定サービス業者、宇都宮市リーディング企業で、市税を滞納していない中小企業者

【助成限度額】

1,000万円

【助成率】

取得額×3パーセントを助成（小規模事業者に対しては取得額×4パーセントを助成）

※1台（基）あたりの取得価格が300万円以上のものが対象

※SBT認定企業については補助率を上乗せ

中小企業：補助率5パーセント

小規模事業者：補助率6パーセント

※SBT認定企業：5年～15年先を目標として企業が温室効果ガス排出削減目標を設定し、パリ協定に整合する持続可能な企業であると国際的な認証企業である「SBTi」より認定を受けた企業

------------------

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com