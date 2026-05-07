「堅あげポテト」に長野県安曇野市産わさび※を使用！ほどよい塩気と爽やかなわさびの本格的な味わいが楽しめる『堅あげポテト 塩わさび味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:江原 信)は、“噛むほどうまい！”堅い食感が人気のポテトチップス「堅あげポテト」より、ツーンとしたわさびの爽やかな風味が楽しめる『堅あげポテト 塩わさび味』を2026年5月18日（月）から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売します。コンビニエンスストア以外の店舗では、2026年5月25日（月）から期間限定発売します。

※本品に安曇野市産わさびをわさびパウダーとして0.02％使用しています。

【発売経緯】

「堅あげポテト」は、19世紀半ばに米国で生まれた伝統的と言われる釜あげ製法を受け継ぎ開発したポテトチップスです。1993年11月8日に北海道限定で登場し、徐々に販売エリアを拡大。2005年に全国展開し、発売から30年以上たったロングセラーブランドです。厚めにスライスしたジャガイモをじっくり丁寧にフライすることで堅い食感と、噛むほどにジャガイモの味わいが楽しめる商品として多くの方に愛されています。これまで「うすしお味」や「ブラックペッパー」、「焼きのり味」などの定番商品のほか、様々な期間限定フレーバーを展開しています。

「堅あげポテト」のわさび系フレーバーとしては、2014年5月に「堅あげポテト わさび味」を期間限定で発売。ご好評をいただいたため、2016年・2018年に再発売しました。2019年にはわさびの辛さをアップし、『堅あげポテト 塩わさび味』として発売。2022年から毎年、季節限定商品として春に発売しています。

今年の『堅あげポテト 塩わさび味』は、昨年に続き長野県安曇野市産わさびを使用。よりわさび好きのお客様にご満足していただけるよう、鼻に抜けるわさびの爽やかな辛みや香りを強化しました。わさびの風味とほどよい塩気で、本格的なおいしさに仕上げました。「堅あげポテト」の和の世界観に合う上質な味わいを求める方に楽しんでいただきたい商品です。

【商品特長】

●長野県安曇野市産わさびを使用。鼻に抜けるツーンとした爽やかなわさびの辛さと香り、そしてほどよい塩気が、噛むほどにじゃがいもの味わいが楽しめる「堅あげポテト」です。

●パッケージは、収穫したてのわさびを想起する画像を大きく配置し、わさびの葉をモチーフにしたアイコンで、旬を感じられるよう工夫しました。マットインクにわさびらしい爽やかな緑色のパッケージで、季節感が感じられます。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1829_1_6f0821272d6871e03ed8dc8d2f72213e.jpg?v=202605070551 ]

「堅あげポテト応援部」ウェブサイト：https://kataage-ouenbu.calbee.jp/

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