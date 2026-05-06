【週刊台湾ビジネスニュース】三菱電機・鴻海が提携へ！TSMC機密漏えいの衝撃と台湾株「世界6位」躍進の裏側など【2026/05/04号】

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾の市場動向や産業情報を配信するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市、代表：吉本康志）は、台湾の最新ビジネス情報をお届けする「週刊台湾ビジネスニュース」は、2026年5月4日号にて、台湾株式市場における加権指数の史上初「4万ポイント」突破です。TSMCを筆頭とするAI・半導体関連株が市場を力強く牽引しています。さらに、三菱電機と鴻海（ホンハイ）によるEV分野での戦略的提携や、中東情勢を受けたハイブリッド車需要の急増など、見逃せないビジネスニュースが目白押しです。

【ハイライト】

■ 台湾株4万ポイント突破、AI・半導体が牽引

台湾株式市場の加権指数が5月4日、終値で4万705.14ポイントを記録し、史上初めて4万ポイントの壁を突破しました。わずか1年余りで2.3倍に急騰しており、この歴史的上昇を支えているのがAI・半導体関連銘柄です。

・牽引する3大企業：TSMC（ファウンドリー）、聯発科技（IC設計）、ASEH（半導体封止・検査）の3社で上昇幅の約79.1％を占めました。

・投資規制緩和が後押し：金融監督管理委員会が4月24日より、ETFのTSMCへの投資上限を10％から25％へ緩和したことで、資金流入が加速しています。

・若年層の投資熱：4月の証券口座開設数は1420万人と過去最高を更新。特に0～19歳および20代の口座増加率が顕著であり、親世代の長期投資や若者の投資熱が高まっています。

■今週の注目ビジネス・経済トピックス

１. 三菱電機の自動車機器事業、鴻海の50％出資検討

三菱電機は、EMS最大手の鴻海精密工業（ホンハイ）と、自動車機器事業の共同運営に向けた戦略的提携の検討を開始しました。三菱電機モビリティへの50％出資受け入れを視野に入れ、電動化、自動運転、SDV（ソフトウエア・デファインド・ビークル）分野で協業領域を拡大。鴻海のグローバルネットワークを活用し、日本発の高品質なEV用プラットフォームの世界展開を目指します。

２. TSMCの機密漏えい事件、A14プロセス技術も被害

東京エレクトロン（TEL）の台湾子会社元従業員らが関与したTSMCの機密漏えい事件において、1.4ナノプロセスに相当する次世代の「A14」製造プロセスに関する機密情報も漏えいしていたことが、智慧財産商業法院の判決文から明らかになりました。

３. 原油高でハイブリッド車人気、27年まで供給逼迫か

中東情勢の緊迫に伴う原油高を背景に、台湾国内でハイブリッド車（HV）の需要が急増しています。トヨタ自動車の台湾総代理店である和泰汽車によると、今年に入りHVの受注が20～30％増加しました。一方で、車載用電池の原料不足により、HVの供給逼迫は2027年まで続く見通しです。

▼補足解説は、以下の動画でもご覧いただけます▼

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＜会社概要＞

企業名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

URL：https://www.ys-consulting.com.tw/

事業内容：

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