イチバンエイト【釣り人応援】税込99円からの「コスパがええ値ん」シリーズを展開開始

フィッシングエイト 株式会社

関西を中心に展開する釣具専門店イチバンエイトグループは、昨年秋より展開している釣り人応援価格「ええ値んキャンペーン」の派生企画として、税込99円からの安心シリーズ「コスパがええ値ん」の展開を強化しています。

近年の物価上昇により、釣りに必要なアイテムの価格も上昇傾向にあります。こうした背景の中、当社では「もっと気軽に釣りを楽しんでいただきたい」という想いから、手に取りやすい価格帯での新たな商品提案として本シリーズを企画いたしました。

本シリーズでは、釣り糸、オモリ、仕掛けなどの消耗品をはじめ、エサ、エギ、ルアーなど、釣行に欠かせないアイテムを税込99円からラインナップ。日常的な買い足しや、急な釣行にも対応できる“ちょうどいい価格と品質”を実現しています。

実際にご利用いただいたお客様からは、

「消耗品を気軽に買い足せるので助かる」

「初めての釣りでも値段を気にせず挑戦できた」

「安いのにしっかり使えて十分満足できる」

といった声が寄せられており、価格と実用性のバランスに高い評価をいただいています。

「安いけど使える」「気軽に試せる」をコンセプトに、初心者の方からベテランの方まで幅広いニーズに対応。コストパフォーマンスと実用性を両立し、すべての釣り人をサポートします。

今後も当社は、“コスパがええ値ん”と実感いただける商品展開を通じて、釣りの楽しさをより身近に提供してまいります。

■主な対象商品

・釣り糸

・オモリ

・各種仕掛け

・エサ

・エギ

・ルアー

・竿リールセットなど

イチバンエイトグループは、関西を中心に展開する釣具専門店グループで、幅広い釣りジャンルに対応した商品ラインナップと、現場目線の提案力を強みとしています。

初心者向けのエントリー商品から、コアな釣り人向けの専門アイテムまで取り揃え、地域の釣り文化を支える存在として店舗運営・イベント・情報発信を行っています。

URL： https://www.taikobo.net