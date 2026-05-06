「SmartAngel 水あそびパンツM、L、ビッグ　3サイズ」発売！

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）は、お子さまとの水遊びをより快適に、そして保護者の皆様にも安心してお楽しみいただけるよう、プライベートブランド「SmartAngel（スマートエンジェル）」の新商品として、「SmartAngel 水あそびパンツ」を、全国の当社店舗および西松屋公式オンラインストアにて販売を開始いたしました。

夏のレジャーシーズンに向けて、お子さまが水辺で思いっきり遊べるよう、機能性と快適性を追求した水あそびパンツです。水に入ってもふくらみにくく、とっさのうんちもブロックする安心設計でありながら、家計にやさしい価格でご提供いたします。

左から順に、M、L、ビッグサイズのパッケージです。水あそびパンツ本体は男女兼用の水色ボーダー柄です。

■「SmartAngel 水あそびパンツ」の特長

1.水に入ってもふくらまない！快適な動きをサポート

高分子吸収剤を使用していないため、一般の紙おむつのように水に濡れても大きく膨らむことがありません。お子さまの動きを妨げず、快適に水遊びを楽しめます。外側は撥水性の不織布、内部は綿パルプを採用し、とっさのオシッコを一時的に吸収します。

2.とっさのうんちも安心！脚まわりギャザーでしっかりブロック

水遊び中の万が一のうんちも安心な、深い溝の脚まわりギャザーを採用しています。お子さまの脚まわりにしっかりフィットし、漏れを防ぎます。

※ゆるいうんちなどは漏れを完全に防げない場合もあります。また、公共施設の規則に従ってご使用ください。

3.おなかにやさしくフィット！やわらかウエストバンド

ひだを大きく設計したやわらかいウエストバンドが、おなか周りを締め付けることなくやさしくフィットします。お子さまも快適な履き心地で、おなかに跡がつきにくいことも特長です。

4.男女兼用の水色ボーダー柄で見た目もキュート

性別を問わずお使いいただける、爽やかな水色ボーダー柄のデザインです。おしゃれに水遊びを楽しめます。

5.家計にやさしい！お求めやすい価格

各サイズ10枚入りで988円（税込）という低価格を実現しました。1枚あたり約99円と、毎回気兼ねなくご使用いただける、家計にやさしい価格です。

これからも当社は、保護者とお子さま双方のニーズに応えるため、機能性と価格の両面でご満足いただける商品開発を追求し、子育て世帯の毎日をサポートしてまいります。品質と価格に揺るぎないこだわりをもって、商品ラインナップのさらなる拡充に努めてまいります。

【商品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/33_1_0a361ade86b649b7e1ddbba334ac07d1.jpg?v=202605061251 ]

【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン 販促・ブランド戦略本部

E-Mail： 24028pr@nishimatsuya.jp