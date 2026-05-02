人気イラストレーター兼VTuber「しぐれうい」の企画展「Uitopia」が本日5月2日（土）より原宿6142にて開催！～会場写真を公開＆本イベントオリジナルグッズも販売中～

アンコロール株式会社

アンコロール株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井 真太朗）が手掛けるクリエイター特化型エージェンシー「INCOLORE（アンコロール）」とイラストレーター兼VTuberしぐれうい氏は、2026年5月2日（土）より原宿6142にてしぐれうい企画展「Uitopia」を共同で開催します。



「Uitopia」公式サイト：https://7th.uishigure.com/uitopia/(https://7th.uishigure.com/uitopia/)

しぐれうい X：https://x.com/ui_shig(https://x.com/ui_shig)

しぐれうい公式infoX：https://x.com/shigureui_info(https://x.com/shigureui_info)

※追加情報は、公式サイト・公式infoXにて発表します。



しぐれうい氏は、イラストレーターとVTuberの二つの顔を持つマルチクリエイターとして、多岐にわたる分野で活躍しています。イラストレーターとしてライトノベルやゲームなどのイラストや、VTuberのキャラクターデザインなどを手掛けています。国内外で個展開催や画集刊行などを展開し、その高い画力と表現力で広く支持されています。



自身もVTuberとして活動中で、2024年にはVTuberデビュー5周年を記念したCDアルバムのリリースやリアルライブを開催するなど、アーティストとしても精力的に活躍しています。



2024年に開催された個展「雨を手繰る」から約2年ぶりとなる本企画展では、これまでの活動に関連する様々な造作物や、しぐれうい氏が本展用に描き下ろしたイラスト作品、体験型の企画など、様々な視点からしぐれういの世界観を楽しめる展示となっています。３フロアにわたって展開される会場内は、イラスト作品がメインで展示された「/03_ CREATIVE_AREA」や音楽活動を展示した「/04_ MUSIC_AREA」など、しぐれうい氏の活動を構成する６つの要素ごとにエリア分けされています。また、会期中に展示物や装飾の変更も予定しており、2回目以降の再来場でも楽しめる内容となっています。



会場では、描き下ろしイラストを使用した本イベントのオリジナルグッズや、2026年5月30日（土）にKアリーナ横浜で開催されるライブイベント「SHIGURE UI Birthday Live “Wishing Umbrella”」記念グッズの販売も予定しています。



また、本企画展の共同プロデュース、展示空間設計、ならびに各種クリエイティブにおけるアートディレクションおよび制作は、個展「雨を手繰る」に引き続き、エンターテインメント領域に特化したクリエイティブスタジオ、株式会社RICOLが手がけています。しぐれうい氏の活動と創作の魅力を「記憶に残る」体験として立ち上げることを目的に、全体のクリエイティブ設計を担っています。

展示会場の様子

展示会場の外壁は、本企画展のために描き下ろされたキービジュアルが全面にプリントされており、迫力あるデザインとなっています。

会場に足を踏み入れると、高さ180センチメートルを超える巨大なしぐれぬい（ハイパーオーバーサイズ）が来場者を出迎えます。

「/02_ STREAMING_AREA」「/05_ LIVE_AREA」では、しぐれうい氏が等身大で表現されるデジタルフィギュアを展示しています。会期中、期間によって内容が移り変わる特別なデジタルフィギュアを楽しめます。

「/02_ STREAMING_AREA」では、しぐれうい氏の配信でお馴染みの人気企画を実際に体験できます。

その他、イラストレーターとしてだけでなく、音楽、配信、ライブなどこれまでの活動に関連する様々な造作物や、VTuber「しぐれうい」・版権作品のイラストなどを多数展示しています。イラストレーター兼VTuberとしてファンを魅了し続けるしぐれうい氏の企画展に、ぜひ足をお運びください。

会期中2026年5月20日（水）・21日（木）・23日（土）・24日（日）には、しぐれうい氏のバーチャルサインお渡し会も実施予定です。さらに、5月22日（金）には「ういだがーグリーティング」も実施予定です。

※どちらもお申込・抽選は終了しております。

しぐれうい企画展&ライブ オリジナルグッズ

会場では、本イベント限定のオリジナルグッズを販売します。公式カタログ、ぬいぐるみ、アクリルキーホルダー、フォト風カード、ショッピングバッグなどバラエティに富んだ商品の他、展示作品である複製原画も販売いたします。一部を除いた商品はWEB通販からもご購入いただけます。

「しぐれうい企画展&ライブSHOP」公式BOOTH：

https://uishigure-event.booth.pm/(https://uishigure-event.booth.pm/)

しぐれうい展2026「Uitopia」公式サイト内グッズ詳細：

https://7th.uishigure.com/uitopia/#goods(https://7th.uishigure.com/uitopia/#goods)

SNS投稿特典「しぐれういおみくじ 2026ver.（全3種）」プレゼント

XもしくはInstagram（フィード投稿に限る）にて専用タグ「#しぐれうい展2026」を付けて写真を投稿いただいた方へ「しぐれうい特製おみくじ（全3種）」を1点プレゼントいたします。

※全3種です。柄はお選びいただけません。

※対象の写真は、会場または本イベント商品等、しぐれうい展2026「Uitopia」に関連するもののみとさせていただきます。

※投稿後、画面を会場内スタッフにお見せください。

※お一人さまにつき1点プレゼントいたします。複数回ご投稿いただいた場合でも複数点お渡しすることはできませんのでご了承ください。

※なくなり次第終了となります。

しぐれうい個展「Uitopia」概要

開催日時：2026年5月2日(土)～6月7日(日) 10:00～20:00

開催場所：6142

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目14-2

定休日：なし

入場料：入場料有（一部エリアは入場無料）

※本展は全3フロアの構成となっており、2階以上のご入場には有料のチケットが必要となります。

※詳細は『しぐれうい展2026「Uitopia」入場チケットに関する注意事項』をご確認ください。

https://7th.uishigure.com/uitopia/news/116/

※当日券（一般・中高生）は、ご来場希望日の前日23:59までチケットぴあにて販売いたします。

※チケットぴあでの発売終了後、残枠のある時間帯のみ、企画展会場チケットカウンターにて販売します。

※当日券は、前売券の価格とは異なりますのでご注意ください。

一般チケット（当日券）：1,200円（税込）

中高生チケット（当日券）：700円（税込）



チケットぴあ販売ページ：https://t.pia.jp/pia/events/uitopia/

しぐれうい展2026「Uitopia」公式サイト：https://7th.uishigure.com/uitopia/

しぐれうい公式infoX：https://x.com/shigureui_info

「しぐれうい企画展&ライブSHOP」公式BOOTH：https://uishigure-event.booth.pm/

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主催：しぐれうい・INCOLORE

協力：ピクシブ株式会社

プロデュース ：しぐれうい・RICOL

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本イベントに関する問い合わせ：shigureui_info@incolore.co.jp

しぐれうい氏 プロフィール・コメント

【プロフィール】

フリーのイラストレーター。「幼なじみが絶対に負けないラブコメ」（電撃文庫）や「君は僕の後悔（きみはぼくのリグレット）」（ダッシュエックス文庫）、VTuberプロダクション・ホロライブ所属の「大空スバル」、ぶいすぽっ！所属の「千燈ゆうひ」のキャラクターデザインなど幅広く担当している。

2019年には自身のYouTubeチャンネルを開設し、VTuberとしても活動しており、2024年に実施された「SHIGURE UI 5th Anniversary Project」では、個展「雨を手繰る」の開催、2ndアルバム「fiction」や作品集『雨を綴る』の発売のほか、ライブイベント「SHIGURE UI 5th Anniversary Live “masterpiece”」も開催され、同ライブイベント内でVoiSona「雨衣」の発表も行った。

X：https://x.com/ui_shig

pixiv：https://www.pixiv.net/users/431873

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCt30jJgChL8qeT9VPadidSw

■INCOLORE（アンコロール）とは https://incolore.co.jp/

クリエイターと共に新しい価値を創造し、持続可能なビジネスを支援するクリエイター特化型エージェンシーです。

クリエイターの夢の実現と創作活動の影響力の拡大を目指し、今後も大型イベントや新規IPの開発など、新規ビジネスの展開を予定しています。

■アンコロール株式会社

所在地：東京都渋谷区

代表取締役：石井真太朗

事業内容：クリエイターパートナーシップ事業

問い合わせ：info@incolore.co.jp