紀伊國屋書籍販売×白百合女子大学×金の星社 「読書文化をつなぐ協働プロジェクト」開始！

株式会社紀伊國屋書店（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：高井昌史）の完全子会社である紀伊國屋書籍販売株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：西前秋幸）は、白百合女子大学（所在地：東京都調布市、学長：猪狩友一）、株式会社金の星社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：斎藤健司）との三者連携の取り組みとして、「読書文化をつなぐ協働プロジェクト」を開始いたしますので、お知らせいたします。

本プロジェクトは、「読書文化を次につなぐために何ができるか」を課題として、白百合女子大学人間総合学部児童文化学科3年生の学生たちが、「読書文化を育む」「次の読者につなぐ」「地域をつなぐ」という3つの視点を深め、紀伊國屋書店仙川店を舞台に、児童書フェアの選書、配架デザインなどに取り組みます。

2026年4月8日にはキックオフとなる初回授業が行われ、企画コンセプトを巡って、学生と企業の間で活発な意見交換が行われました。今後学生たちは、10月に予定している仙川店でのフェア開催に向け、リサーチワーク、店舗見学、マーケット分析等に取り組んでいきます。

日本唯一の児童文化学科の学生たちが、地域密着を推進する紀伊國屋書籍販売と連携し、創業107年の児童書専門出版社である金の星社の知見を得ながら、学修成果を地域のために発揮していきます。未来を担う学生たちが本を通して社会とつながり、本を介して人と人をつないでゆく取り組みに、どうぞご注目ください。

【白百合女子大学様コメント】

絵本や児童文学について専門的に学んできた学生たちは、学修成果を地域のために役立てられる絶好の機会に目を輝かせています。――本を通して社会とつながり、本を介して人と人をつなぐ――そんな活動になるはずです。彼女たちの取り組みを暖かく見守っていただけましたら幸いです。

【金の星社様コメント】

児童文化学科元教授・宮崎芳彦先生に社史を編纂していただいたご縁のある白百合女子大学様、地域力・ブランド力のある紀伊國屋書店様との連携を大変嬉しく思います。 学生たちの瑞々しい感性によって生まれる新しい読書体験の場を楽しみに、自由な発想を全力で応援します。

【紀伊國屋書籍販売コメント】

未来を担う学生たちが本を通して地域社会とつながり、本を介して人と人をつないでいく――

白百合女子大学様、金の星社様と共にプロジェクトを進められること、たいへん光栄に存じます。学生たちの熱く真摯な想いが、読書文化に新たな風を吹かせてくれることでしょう。

なお、本プロジェクトの取り組みの様子は、白百合女子大学様の下記ウェブページにて随時お届けしてまいります。

・社会とつながる学び ― 学生が成長する現場から｜白百合女子大学【note】

https://note.com/shirayuri_univ

・【大学×書店×出版社】の三者連携が《児童文化の白百合》で実現 ―

「読書文化をつなぐ協働プロジェクト」がキックオフ！

https://www.shirayuri.ac.jp/news/2026/002244.html

紀伊國屋書籍販売株式会社は、紀伊國屋書店グループの一員として、顧客への新たな価値のご提供、良質な作品との出会いの場を創出し、地域の文化的発展に貢献してまいります。ご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■会社概要

名称 ：紀伊國屋書籍販売株式会社

所在地 ：東京都多摩市豊ヶ丘1丁目22番地

事業内容：書籍・雑誌・文具等の販売

店舗数 ：20店舗

リリースに関するお問い合わせ先：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp