コスタリカ、シンガポールに新事務所を開設し、アジアからの投資誘致を強化

・コスタリカを世界有数のグローバルビジネスの意思決定拠点に位置づけることで、FDIソースの多様化を目指す

シンガポール, 2026年5月1日 /PRNewswire/ -- コスタリカを世界の投資意思決定の中心に据える戦略的な動きとして、Trade & Investment Promotion Agency of Costa Rica（PROCOMER）はシンガポールに新しい投資促進事務所（IPO）を正式に開設しました。



Laura López, CEO of PROCOMER.



この新しいオフィスは、アジア太平洋地域やそのほかの地域で事業拡大や移転、新規事業を積極的に計画している企業や投資ファンドと、コスタリカを直接結びつけることを目的としています。また、外国直接投資（FDI）のソースを多様化し、伝統的な市場への依存を減らすというPROCOMERの進行中の3カ年戦略の重要なマイルストーンとなります。

「コスタリカは、高価値投資の主要な目的地として自国を位置づけるため、野心的で前向きな戦略を実行しています。私たちはチャンスがやってくるのを待つのではなく、積極的に追い求めています。シンガポール進出もこうしたアプローチを反映したものであり、アジア太平洋地域に強力な事業基盤を確立することで、グローバルなリーチを拡大し、グローバル・サプライ・チェーンの主要プレーヤーと直接関わることを目指しています。コスタリカは、安定性、世界レベルの人材、長期的な成長を可能にする信頼できるビジネス環境を提供することで、洗練された産業で競争しています」と、コスタリカのManuel Tovar貿易大臣は述べています。

シンガポールを選んだのは、熟慮したうえでの決断でした。GDPが5,000億米ドルを超え、金融、物流、テクノロジーのハブとしての役割が確立しているシンガポールは、日本、韓国、東南アジアなどの主要市場で事業を展開する企業のゲートウェイとしての役割を果たしています。シンガポールでは、半導体、エレクトロニクス、先端製造業、グローバル・サービスなどの分野で主要な投資決定が行われています。

「FDIソースを多様化することは、成長を持続させ、世界的なボラティリティへのエクスポージャーを減らし、コスタリカの人材により多くの機会を創出するために不可欠です」と、Laura López Salazarは述べています。「このオフィスは、アジアの投資家とコスタリカのビジネス・エコシステムとの直接的な架け橋となり、専門的で実践的なガイダンスによって、企業の評価、設立、拡大のプロセス全体をサポートします。」

fDi Marketsによると、シンガポールは過去5年間（2021-2025年）、主にソフトウェア・ITサービス、ビジネスサービス、通信分野で1,700件以上のFDIプロジェクトを実施してきました。

この新たな拠点から、PROCOMERは、コスタリカがすでに強力な能力を培ってきたビジネスサービス、医療機器や半導体などの先端製造業、アグリビジネス、観光インフラなどの分野を積極的に発掘し、投資機会を誘致していきます。これらの努力は、グローバル・バリューチェーンの進化するダイナミクスに沿ったものです。

コスタリカのアジアとの関わりはすでに確立されています。近年、日本からはTerumo Corporation、Bridgestone Corporation、Hitachi Ltd.など50件近い投資プロジェクトが誘致されています。SAE-A Spinningをはじめ、韓国企業も事業規模を拡大しています。

シンガポール事務所は、新規プロジェクトの誘致だけでなく、すでにコスタリカに進出しているアジア企業の定着と拡大を支援し、再投資と新たな生産能力の開発を促進するうえでも重要な役割を果たしています。

この開業により、コスタリカは新たなグローバル投資戦略、すなわち主要市場で存在感を示すことが高価値のビジネスチャンスを得るために不可欠となる戦略を推進し続けることになります。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2969086/Procomer_120.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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