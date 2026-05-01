ASMAX Modeが世界デビュー、グループライド通信の未来を再定義

中国・深セン、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- ASMAXは本日、Smart Mesh Control（SMC）技術による次世代インカムモード「ASMAX Mode」の世界デビューを発表しました。ASMAX Modeは、メッシュ通信の安定性とインテリジェントなネットワーク管理を組み合わせることで、シームレスな長距離グループ通信を可能にし、業界の新たなベンチマークを打ち立てます。



ASMAXモード登場 - すべてのライドで、シームレスにつながる新しい方法。



何年もの間、ライダーは根本的な制限に直面してきました。距離、地形、不安定な接続による通信断絶です。 ASMAX Modeは、Bluetooth Meshとネットワーク接続をインテリジェントに統合した先駆的なハイブリッドアーキテクチャにより、この課題に対応します。システムはこの2つを動的に切り替え、距離や環境に関係なく途切れのない通信を保証します。

密集した都市部の道路でも、曲がりくねった山道でも、人里離れたオフロードトレイルでも、ライダーは手動操作や中断なしにリアルタイムで接続を維持できます。

グループ通信における世代を超えた飛躍

ASMAX Modeは最大50人のライダーを同時にサポートし、かつてない安定性で大規模なグループ連携を可能にします。 近距離Bluetoothや閉じたエコシステムに制限された従来のシステムとは異なり、このSMC適応技術（SMC adaptive tech）は柔軟性と信頼性の両方を提供します。

主な利点は以下の通りです。

・ハイブリッド接続（Hybrid Connectivity）：メッシュとネットワーク間のシームレスな移行により、最適なパフォーマンスを実現します。

・距離の壁を打破： インテリジェントメッシュと4G/5Gネットワークの切り替えにより、近距離から長距離まで途切れのない通信を実現します。

・インテリジェントな安定性： 移動中の自動再接続と動的チャネル最適化を実現します。

・全シナリオ対応の信頼性： 複雑な地形や過酷な条件下での性能を実現するよう設計されています。

安全のために設計。自由のために構築。

ASMAX Modeの核心は、通信を技術的な制約から直感的な体験へと変えることです。ライダーはもう接続を管理したり、連絡が途絶えることを心配したりする必要はありません。手はハンドルに、集中力は路面に向けられ、通信はシンプルに機能します。

初期のユーザーはすでにその効果を実証しています。プロのガイドや長距離ライダーは、グループライドの指導方法、調整方法、体験方法が根本的に変わり、通信断絶の不安がなくなったと報告しています。

ASMAX Modeは、フラッグシップ製品ラインおよびメインストリーム製品ラインを含む、対応するASMAXデバイス向けに無料のソフトウェアアップデートとして提供されます。

ASMAX について

ASMAXは、IoT、スマートデバイス、アウトドア通信システムに関する20年以上の専門知識を活かしています。アウトドアスポーツのためのグローバルなIoTエコシステムの構築に専念するASMAXは、安全性、接続性、そしてライディングの喜びを高める革新的なソリューションを提供しています。

詳細については、以下をご覧ください：

www.asmaxconnect.com（ブランド＆パートナーシップ）

www.asmaxworld.com（製品＆ストア）

お問い合わせ先

流通・販売パートナーシップ：sales@asmaxworld.com

マーケティング・コラボレーション機会：marketing@asmaxworld.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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