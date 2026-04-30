配筋検査ARシステム『BAIAS』に斜め配筋の計測機能を実装 ～ひし形や平行四辺形状に組まれた配筋の検査も可能に～

配筋検査ARシステム『BAIAS』に斜め配筋の計測機能を実装 ～ひし形や平行四辺形状に組まれた配筋の検査も可能に～