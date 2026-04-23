〜鈴鹿8耐　ヤマハパドックツアーを7月4日、5日に開催〜

ヤマハ発動機販売株式会社は、2026年7月3日（金）〜7月5日（日）に開催される「2026 FIM世界耐久選手権"コカ·コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」において、7月4日（土）、5日（日）の2日間、「鈴鹿8耐　ヤマハパドックツアー」を実施いたします。

お客様ご自身で鈴鹿8時間耐久ロードレース観戦券をご用意のうえ、参加申込みいただくと、抽選で「YAMALUBE YART YAMAHA EWC Official Team（YART）」のチームピットにレース当日ご招待いたします。

普段は関係者以外立ち入りできないチームピットを、レーススタッフによる解説付きで特別にご案内いたします。

「鈴鹿8耐　ヤマハパドックツアー」概要


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鈴鹿8耐　ヤマハパドックツアーの詳細は以下サイトをご確認ください。

https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/8hours/

本件に関するお問合わせ先

ヤマハ発動機販売株式会社　鈴鹿8耐　ヤマハパドックツアー事務局　TEL：03-5713-3827

関連リンク

鈴鹿8時間耐久ロードレース ヤマハ応援席チケット - バイク・スクーター | ヤマハ発動機

https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/8hours/

2026年 鈴鹿8時間耐久ロードレース ヤマハパドックツアー参加申込フォーム

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z0podhbYzkOT-Sm29y-CPyKKP1VAPHdLjONxgnPa44lUQTRRTkFKNTJRQTlGWjJQTDlPMUROWEFVRC4u