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抽選で「YAMALUBE YART YAMAHA EWC Official Team（YART）」のチームピットへご招待
〜鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアーを7月4日、5日に開催〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、2026年7月3日（金）〜7月5日（日）に開催される「2026 FIM世界耐久選手権"コカ·コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」において、7月4日（土）、5日（日）の2日間、「鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアー」を実施いたします。
お客様ご自身で鈴鹿8時間耐久ロードレース観戦券をご用意のうえ、参加申込みいただくと、抽選で「YAMALUBE YART YAMAHA EWC Official Team（YART）」のチームピットにレース当日ご招待いたします。
普段は関係者以外立ち入りできないチームピットを、レーススタッフによる解説付きで特別にご案内いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/1622/133641/133641_web_1.png
鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアーの詳細は以下サイトをご確認ください。
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/8hours/
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアー事務局 TEL：03-5713-3827
関連リンク
鈴鹿8時間耐久ロードレース ヤマハ応援席チケット - バイク・スクーター | ヤマハ発動機
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/8hours/
2026年 鈴鹿8時間耐久ロードレース ヤマハパドックツアー参加申込フォーム
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z0podhbYzkOT-Sm29y-CPyKKP1VAPHdLjONxgnPa44lUQTRRTkFKNTJRQTlGWjJQTDlPMUROWEFVRC4u
ヤマハ発動機販売株式会社は、2026年7月3日（金）〜7月5日（日）に開催される「2026 FIM世界耐久選手権"コカ·コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」において、7月4日（土）、5日（日）の2日間、「鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアー」を実施いたします。
お客様ご自身で鈴鹿8時間耐久ロードレース観戦券をご用意のうえ、参加申込みいただくと、抽選で「YAMALUBE YART YAMAHA EWC Official Team（YART）」のチームピットにレース当日ご招待いたします。
「鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアー」概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/133641/133641_web_1.png
鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアーの詳細は以下サイトをご確認ください。
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/8hours/
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアー事務局 TEL：03-5713-3827
関連リンク
鈴鹿8時間耐久ロードレース ヤマハ応援席チケット - バイク・スクーター | ヤマハ発動機
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/8hours/
2026年 鈴鹿8時間耐久ロードレース ヤマハパドックツアー参加申込フォーム
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z0podhbYzkOT-Sm29y-CPyKKP1VAPHdLjONxgnPa44lUQTRRTkFKNTJRQTlGWjJQTDlPMUROWEFVRC4u