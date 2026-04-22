屋上緑化システム株式会社、SBT（Science Based Targets）認定を取得

屋上緑化システム株式会社

屋上緑化システム株式会社（本社：神戸市灘区）は、このたび、当社が設定した温室効果ガス排出削減目標について、国際的な気候変動イニシアチブである「SBT（Science Based Targets／中小企業向け）」の認定を取得いたしました。

SBT とは、パリ協定が求める水準である 1.5℃目標と整合した、科学的根拠に基づく温室効果ガス排出削減目標であり、企業の脱炭素への取り組みを国際的に評価・認定する枠組みです。

この認定取得により、当社の温室効果ガス排出削減目標が、気候科学に基づく信頼性の高い基準として認められました。

当社はこれまで、事業活動を通じて地球温暖化対策や二酸化炭素排出削減に貢献してまいりました。

あわせて、屋根を紫外線や雨風から守るとともに、エネルギーを生み出すインフラとして活用する提案を行っております。

近年では、屋上緑化で長年培った屋上・屋根の構造や防水に関する知見を活かし、自家消費型太陽光発電の設計・施工を展開しております。

今回の SBT 認定取得は、こうした取り組みを一層強化し、企業の脱炭素経営を支援する当社の体制が、国際的に評価されたものと位置づけております。

引き続き、屋上空間の有効活用により建物に環境価値を付加し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■今後の取り組み

当社は、以下の取り組みを通じて、さらなる脱炭素化を推進してまいります。

・屋上緑化による断熱・省エネ効果の最大化

・自家消費型太陽光による再生可能エネルギー活用の推進

・建物の構造・防水と調和した安全かつ長期的な設備設計

・顧客企業の CO2 削減・電気代削減の可視化支援

■会社概要

会社名：屋上緑化システム株式会社

所在地：兵庫県神戸市灘区六甲町 3-3-3

事業内容：屋上緑化事業、壁面緑化事業、自家消費型太陽光発電事業

屋上緑化システム株式会社は、屋上緑化・壁面緑化の設計・施工・維持管理を主軸とし、建物の環境価値向上に貢献しています。あわせて、屋上・屋根の構造や防水に関する知見を活かした自家消費型太陽光発電設備の導入提案・設計・施工を行い、電気代削減と脱炭素経営を支援しています。

■本件に関するお問い合わせ先

屋上緑化システム株式会社

屋上緑化システムホームページ：https://www.bgpro.jp/

自家消費型太陽光発電設備ホームページ：https://solar.bgpro.jp/

メールアドレス：info@orsys.jp

電話番号：TEL 078-747-0202（緑化事業部）

：TEL 03-6910-0720（ソーラー事業部）