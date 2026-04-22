VTuberの総合プロデュースを中心にIP関連事業をグローバルで展開する株式会社Brave groupへ出資
グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、KIRIN HEALTH INNOVATION FUNDは、VTuberの総合プロデュースを中心にIP関連事業を国内外で展開する株式会社Brave group（本社：東京都港区 / 以下、Brave group）へ出資を実行したことをお知らせいたします。
Brave groupは「世界に、日本の冒険心を」というパーパスを掲げ、「80億の、心をうちぬけ」というミッションのもと、幅広い領域で複数の事業を展開しています。次世代 Virtual esports Project『ぶいすぽっ！』や、韓国最大級のVTuberプロダクション『StelLive』などVTuberの総合プロデュースを行うIP Production事業。アニメ・マンガ等の公式グッズ・公式ライセンス商品専門ECサイト『colleize』や、トレーディングカードゲーム『Xross Stars』を運営するPlatform事業など、多角的に事業を展開することで、シナジー効果を生み出しています。
グローバル・ブレインはBrave groupのIPプロデュース力や豊富な実績、また多様な企業との連携を通じてビジネス領域を拡大していく事業開発力を評価し、出資を決定いたしました。本出資を通じてキリンホールディングス株式会社と連携し、国内外での事業展開や新規事業の創出など様々なサポートを行ってまいります。
※なお、グローバル・ブレインは2024年4月に31VENTURES Global Innovation Fund 2号を通じた出資実行を発表しています。
https://globalbrains.com/posts/invested-in-brave-group
■Brave groupについて
会社名 株式会社Brave group
所在地 東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
代表者 野口 圭登
設立日 2017年10月
事業内容 VTuberの総合プロデュースを中心にIP関連事業をグローバルで展開
URL https://www.bravegroup.co.jp/
■KIRIN HEALTH INNOVATION FUNDについて
登記上の名称 KIRIN・GB投資事業有限責任組合
無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社
運用総額 50億円
運用期間 10年間
有限責任組合員 キリンホールディングス株式会社
投資対象 国内外のヘルスサイエンス領域に関連したスタートアップ企業
キリングループとの協業が見込めるスタートアップ企業
■グローバル・ブレインについて
会社名 グローバル・ブレイン株式会社
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号
代表者 代表取締役社長 百合本 安彦
設立日 1998年1月
事業内容 ベンチャーキャピタル事業
URL https://globalbrains.com