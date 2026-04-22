自動化と資源効率：tesaとAUMOVIO、車載ディスプレイ用の剥離可能な接着剤ソリューションを開発





・リワークと修理：ディスプレイアセンブリと筐体の間の剥離可能な接着剤ソリューション。生産段階での迅速な修正や、製品ライフサイクル全体を通じた修理に対応

・精密な自動化：安定性があり、正確かつ効率的なディスプレイ製造工程のための接着剤

・強力なパートナーシップ：接着プロセス、材料、および自動化に関するtesaの専門知識と、AUMOVIOのエンジニアリングおよび製造能力が融合

ノルダーシュテットおよびバーベンハウゼン、ドイツ, 2026年4月21日 /PRNewswire/ -- 革新的な粘着テープおよび自己粘着製品ソリューションの国際的メーカーであるtesaと、Continentalの自動車事業部門からスピンオフしたテクノロジー企業AUMOVIOは、今後さらに緊密に協力していくことを発表しました。両社は共同で、車載ディスプレイの機械的統合のための新しいソリューションを導入します。



tesaとAUMOVIOは共同で、車載ディスプレイの機械的統合のための新しいソリューションを発表します。



車載ディスプレイの製造では、洗練された超薄型フレームへの需要の高まりに対応するため、接着剤ソリューションが主要な技術として使用されています。AUMOVIOとの協力により、tesaは次のステップへと踏み出します。この新しいソリューションは、最先端の接着技術と、最適化された材料使用法および先駆的なコンセプトを組み合わせたもので、生産時の修正や製品ライフサイクル全体を通じた修理を簡素化する、制御された剥離可能な接着を可能にします。

精密さと耐久性を備えた、選択的に剥離可能な接着

新しいプロセスでは、ロボットによって貼り付けられる粘着テープを使用します。この接着部は瞬時に耐荷重性を発揮し、既存の生産ラインにシームレスに組み込むことが可能です。同時に、必要に応じて剥がすことができるため、ディスプレイモジュール全体を交換することなく、生産中やサービス中にディスプレイアセンブリを選択的に交換または手直しすることができます。

「このパートナーシップは、革新的な材料技術がいかに明日のモビリティを前進させるかを示すものです。AUMOVIOとともに、長期的な耐久性を提供するだけでなく、意図的な剥離も可能な、自動化された接着接合を提供します。これにより、効率的な生産、より長い製品ライフサイクル、および循環型の製品コンセプトが可能になります。これは、お客様がサステナビリティ目標を具体的な製品ソリューションへと具現化するのに役立ちます」と、tesaの自動車部門責任者であるDavid Caro氏は述べています。

AUMOVIOのUser Experience（ユーザーエクスペリエンス、UX）ビジネスエリア責任者であるPavel Prouza氏は、次のように述べています。「高精度で自動化された塗布と的を絞った剥離性の組み合わせは、当社の製造および品質プロセスに重要な要素を加えています。これは、当社の生産の堅牢性を強化し、材料の無駄を削減し、貴重な部品の効率的な使用を促進します。エンドユーザーにとっては、将来的な修理の際に、影響を受けた個々の部品だけを費用対効果の高い方法で交換できることを意味する可能性さえあります。」

より持続可能なディスプレイソリューション：強固に接着しながらも取り外し可能

この新システムは、粘弾性接着剤の実証済みの利点と、循環性をサポートする特性を組み合わせた、未来に向けた重要な一歩です。この接着は硬化時間を必要とせず、自動車環境で一般的に想定される全温度範囲にわたって材料の膨張を確実に補正します。完全に自動化された塗布により、既存の生産ラインにシームレスに組み込むことができます。テープ幅はわずか2mmで、スマートフォンのような極めて狭いディスプレイベゼルを可能にします。

同時に、接着部は必要に応じて剥離することができます。ディスプレイアセンブリは、ディスプレイモジュール全体を交換することなく、生産中またはサービス中に選択的に交換または手直しすることができます。

tesaとAUMOVIOは、デボンディング・オン・デマンド（Debonding on Demand）技術を採用した粘着テープを使用しており、これにより少ない労力で選択的に接着を剥がすことができます。

これにより、製品ライフサイクル中の個々のディスプレイユニットの交換や、車両の耐用年数終了時のリサイクルが容易になります。AUMOVIOはすでに、特定の部品のリサイクルおよび修理プログラムの実施について、自動車メーカーと話し合いを進めています。このソリューションは循環経済をサポートし、革新的なモビリティソリューションを通じて長期的な経済的、社会的、および環境的価値を創造することで、AUMOVIOのサステナビリティ戦略に具体的に貢献します。

パートナーシップの正式発足に伴い、tesaとAUMOVIOは現在、2026年第2四半期の量産に向けたこの新ソリューションの統合準備を進めています。

tesa SEについて

多国籍企業として、tesaは125年以上にわたり、様々な産業、商業顧客、および最終消費者向けに革新的な粘着テープと自己粘着製品ソリューションを開発してきました。すでに7,000を超えるtesaの接着剤ソリューションが、お客様の仕事、製品、生活の向上に役立っています。現在、焦点は持続可能性とエネルギー節約プロセスにあります。tesaは、環境に優しい製品や無溶剤製造プロセスの開発、また各拠点での再生可能エネルギーの利用に投資しています。tesaは100カ国で活動しており、ドイツ、イタリア、中国、米国、ベトナムで工場を運営しています。tesaグループの売上高（2025年：17億ユーロ）の約4分の3は、産業用アプリケーションによるものです。

報道関係の問い合わせ先

tesa SE Corporate Communications

Hugo-Kirchberg-Str. 1 22848 Norderstedt

電話（ドイツ）：

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Eメール：pr@tesa.com

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tesaとAUMOVIOが開発したソリューションは、完全に自動化され、既存の生産ラインに組み込むことができます。





この接着ソリューションは、ディスプレイアセンブリに正確に塗布されるだけでなく、剥離可能な接着機能により、ライフサイクル全体を通じて迅速な調整や修理を可能にします。



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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