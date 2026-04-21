株式会社エル・ティー・エス

株式会社エル・ティー・エス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：樺島 弘明）の子会社である株式会社ワクト（本社：東京都港区、代表取締役：千葉 幹夫）は、反社チェックツール「AntiSocial Checker(R)」を2026年4月に発表しました。

「AntiSocial Checker(R)」は、取引先登録と同時にシームレスかつ高精度な反社会的勢力チェックを可能とするアプリケーションです。コンプライアンス業務の大幅な効率化とリスク管理の強化の達成を支援します。日本信用情報サービス株式会社が提供する国内唯一の警察関連情報を含む「JCIS WEB DB(R)」と直接連携し、Web 検索では到達できない過去の地方紙情報まで網羅した、確実性の高いスクリーニングを実現します。

詳細はワクトのプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000181552.html

■「AntiSocial Checker」の主な特徴

- 自動・手動の柔軟なチェック:取引先/取引先責任者への登録時の自動実行に加え、ボタンひとつでの手動実行、フリーワード検索にも対応。- 反社チェックステータス:複数の検索結果がある場合でも、最も重要な結果を画面上に集約して表示し一目でリスクの有無を判別。- 圧倒的なデータ網羅性:国内唯一の警察関連情報および、Web 上では削除済みの地方紙等の過去データも保持。- コストと手間の削減:要約済みの高精度な DB を参照するため、AI による二次要約や追加の裏取り検索が不要。- 大量データの一括処理:CSV アップロードにより、最大 10,000 件程度の一括検索をスピーディに実行。- 継続モニタリングと管理:一度検索したワードの定期的な自動再検索(スケジュール実行)が可能。- 高度なデータ運用:検索結果はアプリ内に保持され、レポート出力や履歴の自動削除設定(1 日単位)にも対応。

【株式会社ワクトについて】URL：https://www.wakuto.net/

株式会社ワクトは「ワクワクするビジネスで世界を魅了しよう」というミッションを掲げSalesforce 導入支援・スマホアプリ開発・システム開発などITサービスを提供しています。株式会社エル・ティー・エス（東京証券取引所6560）のグループ企業です。