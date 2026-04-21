【岡もとらしさ＝ガツン＋背徳感＋満足感】　岡もと流『牛焼肉めし』販売開始！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、「肉めし岡もと」にて、2026年4月22日(水)より『牛焼肉めし/定食』を販売開始いたします。ニンニクベースの特製ダレがガツンと効いた、食欲を一気に引き上げる一杯に仕上げました。

肉めし岡もと 公式サイト :https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/

ニンニクダレ×牛肉×マヨ×目玉焼き。背徳感こそ、正義。「牛焼肉めし/定食」

牛バラ肉を豪快に焼き上げ、厚切り玉ねぎとともに仕上げた岡もと流の牛焼肉めし。

ニンニクベースの特製ダレがガツンと効いた、食欲を一気に引き上げる一杯。

マヨネーズと目玉焼きをくずしながら食べれば、コクと旨みが一体となり、最後まで止まらない美味しさです。

商品概要

牛焼肉めし 950円(税込1,045円)

特牛焼肉めし 1,150円(税込1,265円)

牛焼肉定食 1,150円(税込1,265円)

特牛焼肉定食 1,350円(税込1,485円)

・その他メニュー

販売概要

■販売開始日

2026年4月22日(水)より

肉めし岡もと 新橋店

所在地 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号

営業時間 11:00～22:00

席数 21席

電話番号 03-6268-8021

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2018



肉めし岡もと 御徒町店

所在地 東京都台東区上野4-1-2

営業時間 11:00～22:00

席数 18席

電話番号 03-5812-4665

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2025

※御徒町店は、券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。

肉めし岡もと 溝の口店

所在地 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18 志村ビル1階

営業時間 11:00～22:00

席数 25席

電話番号 044-874-0678

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2030

※溝の口店は券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。

「肉めし岡もと」のこだわり

カツ丼でも牛丼でも親子丼でもない。新しい肉丼、それが肉めし。

主役はこだわりの割り下に秘伝のかえしで、丁寧に柔らかく煮込まれた肉・豆腐

こだわりの割り下に秘伝のかえしで丁寧に柔らかくなるまで煮込みます。

看板メニュー「肉めし」をはじめ、味噌で煮込んだ牛ホルモンなど豊富なラインナップを展開。

一杯でお腹いっぱいになる丼メニューから定食まで。

肉好きによる肉好きのための肉めし専門店です。

【看板メニュー】

■肉めし 740円(税込814円)

■牛ホルめし 840円(税込924円)

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/29okamoto

●Instagram

https://www.instagram.com/29okamoto/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/

会社概要

「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」

他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客さまを「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。



株式会社トビラダイニング

代表者：代表取締役社長 布施 裕康

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日：2022年9月1日

業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営

URL：https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/