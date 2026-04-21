5回目となる大阪のGW風物詩！鶴見緑地で、１日中楽しめる大型フードフェス「スマレジ presents はらぺこサーカス」

株式会社毎日放送

■開催期間 ：2026年5月1日（金）～5日（火・祝） 9:30～18:30 全5日間

■入場料 ：無料

■開催場所 ：花博記念公園鶴見緑地 大芝生（大阪市鶴見区）

■特設サイト：https://www.mbs.jp/harapeko/

株式会社毎日放送(大阪市北区茶屋町17番1号)は、 2026年5月1日（金）～5月5日（火・祝）の全5日間、花博記念公園鶴見緑地 大芝生（大阪市鶴見区）にて『スマレジ presents はらぺこサーカス』を開催いたします。入場無料。

今年で5回目となる本イベントには、関西人が本当においしいと認める飲食店が、過去最大の60店舗が集結！メニュー被りなしのラインナップで、多彩な食をお楽しみいただけるフードフェスです。毎年大人気の毎日放送の番組オリジナルグルメは「よんチャンＴＶ」の人気コーナーからイベント限定メニューの出店が決定！そのほか、子どもから大人まで楽しめる体験コンテンツやステージイベントも充実。家族・友人・カップルで、ペットと来ても、1日中楽しめるイベントです♪ 5回目の「スマレジ presents はらぺこサーカス」が、過去最大規模の開催で大阪のゴールデンウィークを盛り上げます！

『スマレジ presents はらぺこサーカス』おすすめポイント！

１.MBSアナウンサー考案！「よんチャンTV」からイベント限定の番組コラボグルメが登場！

毎年大好評の番組グルメ。今年は「よんチャンTV」の人気コーナーから藤林温子アナウンサー・中野広大アナウンサーがそれぞれ考案した、はらぺこサーカスでしか食べられない限定グルメを販売！

２.フードフェス初出店や関西の名店60店舗がずらり！

お肉・ラーメン・中華などのグルメからスイーツまで、お店でしか食べることのできなかった名店のグルメはもちろん、本イベント限定グルメも。今年は毎朝9時30分からオープンするので、朝から食い倒れできちゃう！

３.食べるだけじゃない！学べるキッズコンテンツ、エンタメ満載のステージなど、1日中遊び尽くそう！

「スマレジ」を使ったキッズ向けレジ体験ブース、ベリーグッドマン（3日）・DJダイノジ（5日）の音楽ライブや毎日開催のビンゴ大会のステージ、LOGOSアウトドアギア体験エリア・PIZZA-LAペット同伴エリアなど、1日中居ても全然飽きないフードフェス！

４.待ち人数が一目瞭然だから、料理ができる直前まで遊べる！決済方法も幅広く対応！

「スマレジ presents はらぺこサーカス」最大の特徴の１つ。イベント会期中スマレジのシステムを活用して、特設サイトでモバイルオーダーを実施。もちろん、対面注文も可能です。さらに、各店の待ち人数が分かるので、料理が出来上がるまでの時間を有効に楽しめます！また、決済方法も現金・カード・電子マネーと幅広く対応。

過去最大規模！メニュー被りナシの60店舗の「ウマい！」グルメが集結

関西人が認める“本気でウマい”店が出店する地域密着型フードフェス『スマレジ presents はらぺこサーカス』。2022年の初開催以来、延べ150店舗以上の味を届けてきました。記念すべき5回目となる今年は、過去最大規模となる60店舗がゴールデンウィークの鶴見緑地に集結！ラーメンや丼ぶり・オムライスといったガッツリ飯から、牛ハラミ・牛タン・スペアリブ・カツ・ラムなど多彩な肉料理、餃子にシュウマイ・春巻きといった点心、フグ唐揚げやエビフライをはじめとする揚げ物、さらに、いちごパフェやブリュレ焼き芋といったスイーツまで。食に厳しい関西人も唸る「ウマい！」を、多彩なジャンルで心ゆくまで堪能いただけます。

▼5回目となる今年の注目店舗は？

大阪・新町で24年続くTrattoria Pappaからは、イベント限定メニュー「鉄板焼きスパゲッティナポリタン」が、和歌山・朝来で創業50年を迎える中華料理 獅子林から「手羽先唐揚げ」が登場。そして、人気店のイベント限定復活も！大阪・堺筋本町で惜しまれながら閉店したビストロ ルヌーパピヨンが本イベントで限定復活し、熟練の技で「牛ハラミステーキ」を提供します。また、スイーツも充実！大阪・御堂筋のフルーツスイーツの人気店 hanafru からは「フルーツ飴」が、兵庫・川西のいちご農園が手掛けるスイーツ専門店いちごICHIJUからは「いちごパフェ」が登場。

メニュー被りなしの60店舗が勢ぞろいするので、必ず食べたいものが見つかります！

▼新設！ラーメン７店舗がずらり「ラーメンストリート」

メイン会場の鶴見緑地 大芝生エリアに人気ラーメン店が軒を連ねる「ラーメンストリート」が登場！

「豊麺（大阪・豊中）」鰹だし醤油らーめん・「うまそうなラーメン屋（大阪・梅田）」脳好クリーミーラーメン醤油、イベント初出店の「麺逢KATAJIKENAI（京都・西院）」貝出汁ラーメン・「らーめん賛平（大阪・鶴橋）」賛平らーめんなど、バリエーション豊かなラーメンが一堂に会します。

▼帰り道も楽しめる！スイーツがずらり「スイーツパークinくすのき通り」

メイン会場でたくさんのグルメを楽しんだ後は、会場から大阪メトロ鶴見緑地駅の間に並ぶスイーツキッチンカーエリア「スイーツパークinくすのき通り」で、食後のデザートをお楽しみください。トルコアイス、モンブラン、ジェラート、ごま団子など、多彩なスイーツをご用意しております。

「よんチャンTV」からイベント限定の番組コラボグルメが登場！

毎年大好評の毎日放送の番組コラボ。今年は「よんチャンTV（月～金 午後3時40分から）」の人気コーナーとのコラボグルメが登場。毎週木曜放送中の「昼飲みサンにはワケがある」から藤林温子アナウンサーが、毎週火曜放送の「よんチャン登山部」から中野広大アナウンサーが、皆さんにぜひ食べてほしいオリジナルグルメを考案しました！

【藤林アナの理想の昼飲みセット～藤林家の唐揚げ＆大好きなオニオンリング～】

大のお酒好き藤林アナが「もし理想の昼飲みセットがあるなら…」ということで考えたのが唐揚げとオニオンリングのセット。 こだわったのはまさに“実家の味”だという唐揚げ。 白だしのコクとにんにくのパンチが癖に、さらに酸味と甘みが絶妙な味変ソースで 2度楽しめお酒にぴったりの味わいになっています。

【中野アナの手作り登山メシ！肉巻きライスバー】

登山時の“行動食”で作った肉巻きライスバーがはらぺこサーカスに！濃いめの味付けでお酒にぴったり合う生姜焼きが巻かれているのは“ゆかりご飯” なんとこれが相性抜群！さらに、外で食べやすいように串に刺して ライスバーにしているのもこだわり！ 行動食ならではのボリュームとその味わいをぜひ堪能してください！

グルメだけじゃない！ステージコンテンツも満載！

ステージでは、音楽・ダンス・トークなど、多彩なパフォーマンスを毎日お届けします。

ポップスを表現する唯一無二のヴァイオリニスト・NAOTOによる「ワコーレ和田興産プレゼンツNAOTOスペシャルライブ」（5月3日）、子どもに大人気「はらぺこヒーローショー」（5日）など、様々なジャンルのステージが無料で楽しめます。ベリーグッドマン（3日）、DJダイノジ（5日）などアーティストライブも開催します！

さらに、毎日夕方には「はらぺこ・ビンゴ大会」を開催！毎日豪華賞品をご用意しております。

また、MBSの人気キャラクター「らいよんチャン」と、関西各地を走るらいよんチャンの愛車「らいよん号」も会場に登場。是非記念写真を撮って帰ってくださいね。

※ステージのタイムテーブルや詳細は、イベントHP(https://www.mbs.jp/harapeko/)をチェック！

“ヘトヘトになるまで・楽しみながら学べる” 大人も子ども満足のコンテンツ

毎年多くのファミリーにお越しいただいている「スマレジ presents はらぺこサーカス」では、今年もお子様も楽しめるコンテンツが充実！

「スマレジ」を使った「おみせやさん体験」～はらぺこ おかしやさん～

会場内のスマレジブースでは、本イベントで実際に飲食店が使用しているものと同じレジを、お子様が体験できる「こどもの、スマレジを使ったキャッシュレス＆レジ体験」。今年は「おかしのデパート よしや」協力のもと「はらぺこ おかしやさん」がはらぺこサーカスに登場！

※毎日会場にて完全予約受付制。定員に達し次第、終了。

トレーニングバイク「チョコロ」試乗会

1歳半から５歳のお子さまを対象に、ダイワサイクルのオリジナルトレーニングバイク「チョコロ」の無料試乗会を開催。「チョコロ」に乗って、特設コースをクリアしよう！

皆さんの大好きなあの曲が、会場BGMに！「スマレジ はらぺこジュークBOX」

会場内とXで、皆さんのリクエストソングを大募集！毎日、MBSアナウンサーが皆さんのリクエストソングをご紹介するラジオコンテンツ「スマレジ はらぺこジュークBOX」を会場内で放送。Xにて「#はらぺこリクエストソング」で、リクエスト曲とイベントの感想を投稿するだけ！是非ご参加ください。

イベント参加のアンケートに回答すると、QuoカードPay1000円分が当たる！

会場内に掲示されるQRコードからアンケートに回答すると、抽選で50名様に1000円分のQuoカードPayをプレゼント。

毎年大好評！「スマレジ特製レジャーシート」プレゼント

会場では、スマレジ特製レジャーシートを各日無料プレゼント。公園にレジャーシートを広げて楽しむグルメも格別です！ ※配布枚数には限りがあります。

モバイルオーダー・メニューや待ち人数が確認できる 便利な機能も！

はらぺこサーカスでは「スマレジ」の注文・決済システムを導入。店頭決済はもちろん、スマホ1台でメニューチェックからオーダー・決済まで完結するモバイルオーダーは、このイベントならではの特徴の１つ！

イベント会期中、特設ページでは全店舗のリアルタイムな待ち人数を公開。店選びの参考にできることはもちろん、注文後は「商品受け取りまで何人待ちか」をスマホで確認できるので、待ち時間を有効活用できます。オーダーした後は受け取り列に並ぶ必要はなく、完成通知が届いたら料理を受け取りに行けばOK！の便利なシステムをぜひご活用ください。

※お支払い方法は現金・クレジットカード・電子マネーなど、各種決済に対応。

■イベント概要

イベント名：スマレジ presents はらぺこCIRCUS

開催期間 ：2026年5月1日（金）～5月5日（火・祝）9:30～18:30

ラストオーダーは各日18:00 ※予定

雨天決行・荒天中止

開催場所 ：花博記念公園鶴見緑地大芝生（大阪市鶴見区緑地公園2-163）

※Osaka Metro 長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」徒歩すぐ

入場料 ：無料

出店店舗数：60店舗 他、ステージ・体験ブース等（予定）

主催 ：はらぺこCIRCUS制作委員会

特別協賛 ：株式会社スマレジ

協賛 ：キリンビール株式会社/イオン株式会社/イオントップバリュ株式会社/

第45回全国豊かな海づくり大会～魚庭(なにわ)の海おおさか大会/

和田興産株式会社/ 株式会社フォーシーズ/株式会社ロゴスコーポレーション/

株式会社ウエルネス阪神/DAIWA CYCLE株式会社

協力 ：大阪メトロ/ お菓子のデパート よしや

特設サイト ht(https://www.mbs.jp/harapeko/)tps://www.mbs.jp/harapeko/(https://www.mbs.jp/harapeko/)

Instagram https://www.instagram.com/harapekocircus.gourmet/(https://www.instagram.com/harapekocircus.gourmet/)

X https://x.com/harapeko_circus(https://x.com/harapeko_circus)

公式タグ #はらぺこサーカス

オフィシャル画像ダウンロード :https://drive.google.com/drive/folders/10Ihg433E8fGpB1eu59_XPLoKX0OkI2p7?usp=sharing