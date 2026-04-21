サステナブルな配信ライフスタイルを提案するライバー事務所「LiVE Th!nk」所属メンバー数が400人を突破2025年～2025年2月の150人突破から約13ヶ月で2.6倍以上の成長を達成～
ashitano株式会社は、サステナブルな配信ライフスタイルを提案するライバー事務所「LiVE Th!nk」の運営企業として、2026年3月25日をもって所属メンバー数が400人を突破したことをお知らせいたします。
■ 背景と経緯
ashitano株式会社は、2024年に「LiVE Th!nk」を立ち上げ、持続可能な配信ライフスタイルを提案するライバー事務所として活動を開始しました。2025年2月には所属メンバー数150人を突破し、その後も順調に成長を続けてまいりました。
「LiVE Th!nk」は、単なるライバーマネジメントの事務所ではなく、サステナブル（持続可能）な未来を共に生きるためのマイクロコミュニティとして、メンバー同士が学び、共有し、行動する場を提供しています。
この度、所属メンバー数が400人を突破したことは、私たちの理念に共感し、共に行動してくださる方が着実に増えている証であり、大変喜ばしい限りです。
■ LiVE Th!nkの特徴
「Big Think ! Big Sing ! for Progress」--大きく考え、大きく歌おう。LiVE Th!nkは、マーケティングの力でライブ配信を科学し、ライバーの可能性を最大限に引き出すライバー事務所です。
1. サステナブルな配信環境の提供
無理なく配信を可能な限り続けられるように「LiVE Th!nk」では、配信を通じて、一人ひとりが成長できるようサポートしています。400名を超えるメンバーそれぞれの配信スタイルを尊重し、収益100%還元（マネジメント手数料0円）、配信ノルマなし、強制イベント・強制交流なし、1ヶ月ミニマム契約と、ライバーの自由と成長を最優先に考えた環境で、長期的に活躍できる体制を整えています。
2. データドリブン型マネジメント
マーケティングの知見を活かし、配信データを科学的に分析。ライバー一人ひとりの成長を数字で可視化し、感覚ではなくデータに基づいた配信戦略を提案しています。全員が現役ライバーまたは元ライバーである専属マネージャーチームが、配信戦略から日常の相談まで一人ひとりに寄り添い伴走します。
3. 福利厚生サービスの充実
LiVE Th!nkではふたつの方向からライバー活動を支援しています。ひとつは、ライバーとしての「収入を増やすための支援」。そして、ふたつめは、生活者として「支出を抑えるための支援」です。
物価高が続く昨今、所属ライバー達の支出を抑えるための福利厚生サービスをいち早く導入し、メンバー数の増加に伴いサービスの拡充も進めております。
4. 情報発信とデータ共有
閉鎖的な業界において、当ライバー事務所は、自社のデータをライバーに惜しみなく提供しています。「LiVE Th!nk」は、情報を通じて、より多くの所属ライバーが安心して持続可能な配信環境につながるように努力し、コーポレートガバナンスの徹底に注力してまいります。
5. キャリアアップの機会とコミュニティの力
「知識は人の役に立ってはじめて知性になる」--この理念のもと、配信者としてだけでなく、マネージャーやシニアマネージャーへの昇格パスを用意しています。実際に、所属ライバーからマネージャーに昇格し、後輩ライバーの育成に携わるメンバーも生まれています。400名を超えるメンバーが集うコミュニティとして、経験豊富なライバーから新人ライバーまで、互いに学び合える環境を提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347454/images/bodyimage1】
ashitano株式会社は、今後も「LiVE Th!nk」を通じて、サステナブルな未来の配信環境を提供できるよう、ライブ配信事務所として日々成長を怠りません。
具体的には、以下の取り組みを推進する予定です。
1. メンバー数のさらなる拡大
2026年9月末までに所属メンバー数を700人に、そして2026年度中には1,000人に増やすことを目標としています。より多くの方々とつながり、サステナブルな配信の未来を共に創るための輪を広げます。
2. マルチプラットフォーム戦略
現在のメインプラットフォームであるColorSingに加え、TikTok LIVEへの対応を準備中です。（2026年度中）複数のプラットフォームでライバーが活躍できる環境を整備し、より多くのファンとの接点を創出します。
3. 新たなパートナーシップの構築
当社の取り組みに共感していただける企業や団体との連携を強化し、新たな価値を創出します。「LiVE Th!nk」は、パートナーと共に、より良い未来を目指します。
4. 教育・研修プログラムの拡充
メンバー数の増加に伴い、初心者向けの配信講座や、中上級者向けのスキルアップ研修など、より体系的な教育プログラムを整備してまいります。1,000人規模のコミュニティを見据え、メンバー一人ひとりが成長できる環境づくりを推進します。
5. マネジメント体制の強化
400名規模の組織運営を支えるため、独自開発のCMS管理システムを導入し、データに基づく効率的なマネジメントを実現します。ライバーの配信実績・成長データの可視化を一層強化し、より精度の高いサポートを提供してまいります。
■ 代表取締役コメント
「この度、所属メンバーが400人を突破したことは、私たちにとって大きなマイルストーンです。2025年2月の150人突破から、わずか13ヶ月でこの成長を実現できたことは、『LiVE Th!nk』を支えてくださる皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。『LiVE Th!nk』は、単なるライバー事務所としてのプラットフォームではなく、サステナブルな配信の未来を共に創り、生きるためのコミュニティです。400名を超えるメンバーが集い、互いに学び合い、支え合うコミュニティとして、今後もさらなる価値を提供してまいります。私たちは、2026年度中に1,000人規模のコミュニティへと成長することを目指しています。『Big Think ! Big Sing ! for Progress』--大きく考え、大きく歌おう。今後も、多くの方々とつながり、共に行動し、新たな価値を提供してまいります。」--ashitano株式会社 代表取締役 村田 禄弥
■ 会社概要
会社名 ashitano株式会社 LiVE Th!nk事業部
本店所在地 千葉県山武郡横芝光町屋形5264-2
東京サテライトオフィス 東京都渋谷区恵比寿西2-8-4 EX恵比寿西ビル5F
設立 2024年9月27日
代表者 代表取締役 村田 禄弥
事業内容 サステナブルな配信ライフスタイルを提案するライバー事務所「LiVE Th!nk」の運営
URL https://livethink.live/
■ 本件に関するお問い合わせ先
LiVE Th!nk（ashitano株式会社 ）広報担当
メール：info@livethink.live
以上
配信元企業：ashitano株式会社
■ 背景と経緯
ashitano株式会社は、2024年に「LiVE Th!nk」を立ち上げ、持続可能な配信ライフスタイルを提案するライバー事務所として活動を開始しました。2025年2月には所属メンバー数150人を突破し、その後も順調に成長を続けてまいりました。
「LiVE Th!nk」は、単なるライバーマネジメントの事務所ではなく、サステナブル（持続可能）な未来を共に生きるためのマイクロコミュニティとして、メンバー同士が学び、共有し、行動する場を提供しています。
この度、所属メンバー数が400人を突破したことは、私たちの理念に共感し、共に行動してくださる方が着実に増えている証であり、大変喜ばしい限りです。
「Big Think ! Big Sing ! for Progress」--大きく考え、大きく歌おう。LiVE Th!nkは、マーケティングの力でライブ配信を科学し、ライバーの可能性を最大限に引き出すライバー事務所です。
1. サステナブルな配信環境の提供
無理なく配信を可能な限り続けられるように「LiVE Th!nk」では、配信を通じて、一人ひとりが成長できるようサポートしています。400名を超えるメンバーそれぞれの配信スタイルを尊重し、収益100%還元（マネジメント手数料0円）、配信ノルマなし、強制イベント・強制交流なし、1ヶ月ミニマム契約と、ライバーの自由と成長を最優先に考えた環境で、長期的に活躍できる体制を整えています。
2. データドリブン型マネジメント
マーケティングの知見を活かし、配信データを科学的に分析。ライバー一人ひとりの成長を数字で可視化し、感覚ではなくデータに基づいた配信戦略を提案しています。全員が現役ライバーまたは元ライバーである専属マネージャーチームが、配信戦略から日常の相談まで一人ひとりに寄り添い伴走します。
3. 福利厚生サービスの充実
LiVE Th!nkではふたつの方向からライバー活動を支援しています。ひとつは、ライバーとしての「収入を増やすための支援」。そして、ふたつめは、生活者として「支出を抑えるための支援」です。
物価高が続く昨今、所属ライバー達の支出を抑えるための福利厚生サービスをいち早く導入し、メンバー数の増加に伴いサービスの拡充も進めております。
4. 情報発信とデータ共有
閉鎖的な業界において、当ライバー事務所は、自社のデータをライバーに惜しみなく提供しています。「LiVE Th!nk」は、情報を通じて、より多くの所属ライバーが安心して持続可能な配信環境につながるように努力し、コーポレートガバナンスの徹底に注力してまいります。
5. キャリアアップの機会とコミュニティの力
「知識は人の役に立ってはじめて知性になる」--この理念のもと、配信者としてだけでなく、マネージャーやシニアマネージャーへの昇格パスを用意しています。実際に、所属ライバーからマネージャーに昇格し、後輩ライバーの育成に携わるメンバーも生まれています。400名を超えるメンバーが集うコミュニティとして、経験豊富なライバーから新人ライバーまで、互いに学び合える環境を提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347454/images/bodyimage1】
ashitano株式会社は、今後も「LiVE Th!nk」を通じて、サステナブルな未来の配信環境を提供できるよう、ライブ配信事務所として日々成長を怠りません。
具体的には、以下の取り組みを推進する予定です。
1. メンバー数のさらなる拡大
2026年9月末までに所属メンバー数を700人に、そして2026年度中には1,000人に増やすことを目標としています。より多くの方々とつながり、サステナブルな配信の未来を共に創るための輪を広げます。
2. マルチプラットフォーム戦略
現在のメインプラットフォームであるColorSingに加え、TikTok LIVEへの対応を準備中です。（2026年度中）複数のプラットフォームでライバーが活躍できる環境を整備し、より多くのファンとの接点を創出します。
3. 新たなパートナーシップの構築
当社の取り組みに共感していただける企業や団体との連携を強化し、新たな価値を創出します。「LiVE Th!nk」は、パートナーと共に、より良い未来を目指します。
4. 教育・研修プログラムの拡充
メンバー数の増加に伴い、初心者向けの配信講座や、中上級者向けのスキルアップ研修など、より体系的な教育プログラムを整備してまいります。1,000人規模のコミュニティを見据え、メンバー一人ひとりが成長できる環境づくりを推進します。
5. マネジメント体制の強化
400名規模の組織運営を支えるため、独自開発のCMS管理システムを導入し、データに基づく効率的なマネジメントを実現します。ライバーの配信実績・成長データの可視化を一層強化し、より精度の高いサポートを提供してまいります。
■ 代表取締役コメント
「この度、所属メンバーが400人を突破したことは、私たちにとって大きなマイルストーンです。2025年2月の150人突破から、わずか13ヶ月でこの成長を実現できたことは、『LiVE Th!nk』を支えてくださる皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。『LiVE Th!nk』は、単なるライバー事務所としてのプラットフォームではなく、サステナブルな配信の未来を共に創り、生きるためのコミュニティです。400名を超えるメンバーが集い、互いに学び合い、支え合うコミュニティとして、今後もさらなる価値を提供してまいります。私たちは、2026年度中に1,000人規模のコミュニティへと成長することを目指しています。『Big Think ! Big Sing ! for Progress』--大きく考え、大きく歌おう。今後も、多くの方々とつながり、共に行動し、新たな価値を提供してまいります。」--ashitano株式会社 代表取締役 村田 禄弥
■ 会社概要
会社名 ashitano株式会社 LiVE Th!nk事業部
本店所在地 千葉県山武郡横芝光町屋形5264-2
東京サテライトオフィス 東京都渋谷区恵比寿西2-8-4 EX恵比寿西ビル5F
設立 2024年9月27日
代表者 代表取締役 村田 禄弥
事業内容 サステナブルな配信ライフスタイルを提案するライバー事務所「LiVE Th!nk」の運営
URL https://livethink.live/
■ 本件に関するお問い合わせ先
LiVE Th!nk（ashitano株式会社 ）広報担当
メール：info@livethink.live
以上
配信元企業：ashitano株式会社
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