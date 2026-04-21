聴いて、記録して、つながる。音楽レビュープラットフォーム「music score」(β版)開設のお知らせ

株式会社音元出版

株式会社音元出版（東京都千代田区 代表取締役：風間雄介）は、音楽レビュープラットフォーム「music score（ミュージック・スコア）」(β版)を、2026年4月より開設致しました。カジュアルに音楽を楽しむ人も、ディグ好きなマニアも大歓迎、音楽を楽しむすべての人の“スキ！”が集まる場所として展開して参ります。

「music score」について

「music score」は、音楽を楽しむ人がアーティストや楽曲に対する“スキ！”を綴って記録したり、サイトを訪れる人々と分かち合ったりする音楽レビュープラットフォーム。「聴いて、記録して、つながる。音楽がもっと好きになる場所。」をテーマに、カジュアルに音楽を楽しむ人も、ディグ好きなマニアも、すべての音楽ファンが楽しめるサービスを目指しています。

◼︎ URL：https://www.musicscore.jp/

◼︎FEATURES - 特徴 -

・聴いた音楽をすべて記録

アルバムも楽曲も、あなたが聴いた音楽をワンタップで記録。「聴いた」「聴きたい」リストで、あなただけのライブラリが自然にできあがります。

自分のスキ！が記録される「マイページ」のイメージ

・スコアとレビューで深く味わう

5点満点のスコアとフリーテキストで感想を残せます。楽曲単位のスコアリングにも対応。「なんとなく好き」を数字と言葉にすると、音楽の聴き方が変わります。

スコアと感想入力ページのイメージ

・ユーザー同士でつながる

フォロー・タイムラインで、趣味の合うリスナーと出会えます。レビューやプレイリストを共有して、一人では出会えない音楽を発見。

好きなアーティストが自分と共通するおすすめユーザーを表示

・スキ！で盛り上がる

「いいね」では足りない。心に刺さった作品には「スキ！」を。ランキングや急上昇で、今みんなが注目している音楽が一目でわかります。

クリックして「スキ！」を表明する

・プレイリストでキュレーション

テーマ別のプレイリストを作成・公開。「雨の日に聴きたい10曲」「通勤中のテンション爆上げリスト」など、あなたのセンスを発信できます。

人気のプレイリストも楽しめる

・推し & ウォッチで自分だけのトップページ

好きなアーティストを「ウォッチ」に登録すると、トップページがカスタマイズされ、そのアーティストに関する最新のレビューやスコアが自動で届きます。さらに「推し」に設定すれば、同じアーティストを推すユーザーの活動も表示されます。

スキ！に応じてカスタマイズされるトップページのイメージ

※「music score」は、2026年4月20日現在オープンβ版として運用中、機能の追加や改善を日々行っています。（不具合のご報告やご意見などもサイト内のお問い合わせ(https://www.musicscore.jp/contact)より受付けています）

音元出版について

1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名：株式会社音元出版

●代表取締役：風間雄介

●所在地： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 4F

●企業サイト：https://www.ongen.co.jp



＜ウェブメディア＞

●PHILE WEB(https://www.phileweb.com/) ：国内最大のAV/オーディオ/モバイル情報サイト

（月間ユニークユーザー数500万UU、月間ページビュー数2,000万PV）

●PHILE WEBオーディオ(https://www.phileweb.com/audio/)：深いこだわりで掘り下げるピュアオーディオの情報チャンネル

●プレミアムヘッドホンガイドWEB(https://headphone.phileweb.com/)：イヤホン、ヘッドホンとポータブルオーディオの魅力を伝える情報チャンネル

●ホームシアターCHANNEL(https://www.phileweb.com/hometheater/) ：「映画館のある暮らし」を叶えるホームシアターの情報チャンネル

●デジカメCHANNEL(https://www.phileweb.com/dc/) ：写真・カメラファンに向け一歩踏み込んだ情報満載のチャンネル

●PHILE WEBビジネス(https://www.phileweb.com/senka/) ：家電ビジネスのさまざまな情報を網羅したチャンネル

●Gadget Gate(https://gadget.phileweb.com/)：最新のテック/ガジェット関連の話題を独自の視点や切り口で紹介する情報サイト

●LWL online(https://www.lwl-style.com/)：ウェルネスとラグジュアリーが共存する新しいライフスタイルを提案する情報サイト

●music score(https://www.musicscore.jp/)：「聴いて、記録して、つながる。音楽がもっと好きになる場所。」をテーマとする音楽レビュープラットフォーム

＜雑誌メディア＞

●季刊 オーディオアクセサリー(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/)：高音質再生を追求するピュアオーディオ専門誌

●季刊 アナログ(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-analog-/)：レコード再生、アナログオーディオなどの楽しみ方や最新情報を発信

●ホームシアターファイル(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-plus/)：「映画館のある家」と「オーディオビジュアル」の専門誌

●プレミアムヘッドホンガイドマガジン(https://phileweb.shop/magazines/extra/phgm/)：イヤホン／ヘッドホン愛好家に向け、ポータブルオーディオの奥深い情報を提供する専門誌

●大全シリーズ(https://phileweb.shop/magazines/extra/category-46/)：いい音・いい画の再生に役立つケーブルやアクセサリー類を一挙に紹介する特別誌



＜フリーマガジン＞

●プレミアムヘッドホンガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/)： イヤホン・ヘッドホン／ポータブルオーディオ情報満載のフリーマガジン。 家電量販店、ヘッドホン専門店などで無料で配布

●VGP受賞製品お買い物ガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/vgp/)： 国内最大級の規模を誇る、オーディオビジュアル機器の総合アワード「VGP」の受賞結果を公開するフリーマガジン。家電量販店などで無料で配布

●DGP受賞製品お買い物ガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/dgp/)：デジタルカメラとその周辺機器を対象とした「DGPイメージングアワード」の受賞結果を公開するフリーマガジン。家電量販店、カメラ専門店などで無料配布

●はじめてのアナログプレーヤー(https://phileweb.shop/magazines/pdf/eban2024)：アナログプレーヤーの存在と、選び方、聴き方を知っていただくフリーマガジン。レコード店、家電量販店などで無料配布



＜アワード＞

●VGPアワード(http://vgp.phileweb.com)：国内最大級の規模を誇る、オーディオビジュアル機器の総合アワード。夏と冬に開催

●DGPイメージングアワード(https://www.phileweb.com/dgp/about.html)： デジタルカメラとその周辺機器を対象としたアワード。毎年秋に開催

●DGPモバイルアワード(https://dgp.phileweb.com/mobile/)： “スマホカメラ”とその周辺機器を対象としたアワード。毎年春に開催

●オーディオ銘機賞(https://www.phileweb.com/aea/)：ピュアオーディオの真の銘機を選定するアワード。毎年秋に開催

●オーディオアクセサリー銘機賞(https://www.phileweb.com/aaea/)：オーディオアクセサリーのすぐれた製品を選定するアワード。毎年秋に開催

●アナロググランプリ(https://www.phileweb.com/analog-grandprix/)：“アナログ感覚”に溢れるオーディオ機器を選定するアワード。毎年春に開催

＜ECサイト＞

●PHILEWEB.shop(https://phileweb.shop/)：音元出版が運営するマーケットプレイス型ECサイト