25年目を迎えたネモフィラ、満開に！（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団満開となった「みはらしの丘」のネモフィラ （2026年4月17日撮影）

国営ひたち海浜公園の「みはらしの丘」では、約530万本のネモフィラが4月16日に満開を迎えました。快晴に恵まれた週末には、丘一面に広がる青の絶景を目当てに多くのお客様でにぎわいました。

ネモフィラの満開は4月25日頃まで続き、4月いっぱいは比較的花数の多い状態が続く見込みです。

2026年4月17日撮影2026年4月17日撮影2026年4月19日撮影2026年4月17日撮影2026年4月17日撮影2026年4月19日撮影2026年4月19日撮影2026年4月19日撮影2026年4月19日撮影ネモフィラ開花予想 2026年4月20日現在最新のネモフィラ開花予想はこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/flowering/forecast-nemophila.html

青の絶景をつくる、小さな花

ネモフィラはムラサキ科（旧ハゼリソウ科）ネモフィラ属で、北アメリカ原産の一年草。高さ10～20cmほどの株に、直径2～3cmの小さな青い花を咲かせます。和名の「瑠璃唐草」は、瑠璃色の花と唐草模様に似た葉の形に由来。英名の「Baby blue eyes」は花の中心部が白く、小さくて愛らしい青い花の様子が、無垢で美しい赤ちゃんの青い瞳を連想させることに由来しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/736_1_3bdb2a2a9fbebbfecffaaef7443dea0f.jpg?v=202604210851 ]

【ネモフィラの映像をご提供いたします】

今年（2026年春）撮影したネモフィラの映像（ドローン・地上撮影）をメディア各社様へご提供しています。お気軽にお問い合わせください。※下記（YouTube）は昨年撮影した映像です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K5tat5CUVcs ]

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



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