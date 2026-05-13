イオンリテールのMVNOサービス「イオンモバイル」は、2025年の「参考速度」の計測結果を公開した。 「参考速度」は、ホームページなどに記載される規格上の最大速度である「最大通信速度」に対して、よりユーザーの利用環境に近い環境で測定された通信速度。イオンモバイルは2020年度より、電気通信サービス向上推進協議会のガイドラインに従い、参考速度を測定している。