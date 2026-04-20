政治家を目指す女性のための「パブリックリーダー塾」第4期の募集開始

一般財団法人村上財団

政治家を目指す女性のための「パブリックリーダー塾」第4期の募集開始のご案内を申し上げます。

世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数2025によれば、日本のジェンダー平等は146か国中118位と先進国最低レベルです。特に、政治分野の女性参画の評価は低く、依然として同質的な議員層で構成されており、人口減少や女性の社会進出など多様化する社会課題に十分に対応できていません。

村上財団とPwCが共同発表したレポート(https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/women-in-politics221220.html)では、女性議員の増加が多様な視点を政治にもたらし、実現可能な政策範囲を広げることが明らかになっています。また、複数の調査研究によれば、女性議員の割合が増加することで政府の汚職度が低下する傾向が示されています。これは、女性の政治参画が増えることで、従来の閉鎖的な政治構造が変化し、透明性が高まることを示唆しています。

日本初の女性首相が誕生した今こそ、より多くの女性や若者が政治の世界に参画し、多様な視点から政治と社会を変革することが求められています。

村上財団は、パブリックリーダー塾を通じて未来の女性リーダー育成に取り組んできました。過去3期の卒業生の中からは、3名が国会議員、6名が地方議会議員として活躍しています。しかし、女性の政治参画を促すためには、長期的な支援と環境整備が不可欠です。

こうした背景を踏まえ、村上財団は「パブリックリーダー塾 第4期」を開講します。次世代を担う女性政治家志望者の支援・育成を継続して実施することで、女性が立候補しやすい環境を整備し、ひいては日本のジェンダーギャップ解消と社会的課題の解決を目指します。

第4期の募集期間は2026年4月20日から2026年5月20日までといたします。より多くの対象者に情報が届き、その機会を得ることができるよう、取材や告知にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

▼村上財団 パブリックリーダー塾

https://murakamizaidan.jp/public-leaders-academy/

▼第4期応募フォーム

https://forms.gle/JvAcCDstzospeNoE6

▼第4期お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/657dbbf4261817

2026年4月20日

＜お問い合わせ、ご質問、取材のお申込み＞

一般財団法人村上財団 担当：宮本・奥澤

090-3383-4468 mff.pla.2022@gmail.com