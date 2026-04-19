【岡山大学】カラスはなぜ真っ黒？―黒さの秘密は「止まらないスイッチ」にあった

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 19日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- カラスの黒い羽は、黒さを生み出す“スイッチ”であるMC1Rがホルモンなしでも高活性を保ち、黒色素を作り続けることで生じる可能性を示しました。- 黒色の野生鳥類で初めて、MC1Rの恒常的な活性化を細胞実験で実証し、複数のアミノ酸変化の関与を示しました。- この成果は、黒色化に多様な分子機構があることを示し、収斂進化の理解に新たな知見をもたらします。

◆概 要

カラスはなぜ、あれほど黒いのでしょうか。身近でありながら長年謎とされてきたこの問いに、分子レベルから迫る新たな発見がありました。



国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）学術研究院環境生命自然科学学域（理）の竹内栄教授、相澤清香准教授らの研究グループは、羽の色を決める受容体「MC1R」に着目。その機能解析から、黒さを生み出す“スイッチ”であるMC1Rが、カラスでは切れることなく入り続けている可能性を明らかにしました。



鳥の羽や動物の体色は、主に黒色系のユーメラニンと赤褐色系のフェオメラニンのバランスで決まります。このバランスを調整するのがMC1R、いわば“色の切り替えスイッチ”です。通常はホルモン刺激によって一時的にオンになり、ユーメラニンの合成を促します。



本研究では、ハシブトガラスのMC1Rを培養細胞で詳細に解析した結果、ホルモンがなくても高い活性を保ち、ホルモン刺激への応答が弱いことが判明しました。つまりカラスでは、このスイッチ自体が常にオンの状態にあり、ユーメラニンが作られ続けていると考えられます。さらに、マウスやニワトリでは1アミノ酸置換で生じる「止まらないスイッチ」が知られていますが、カラスでは複数のアミノ酸変化の組み合わせで生じている可能性が示されました。



本研究は、野生の黒い鳥でこの仕組みを実験的に示した初めての成果です。カラスの黒さの謎に新たな答えを与えるとともに、生き物の色の収斂進化に関する重要な発見といえます。



本研究成果は、2026年4月6日に国際学術誌「General and Comparative Endocrinology」オンライン版に掲載されました。

図. MC1Rによるメラニン合成調節のしくみメラノサイトにあるMC1Rにα-MSHが作用すると、スイッチがオンになり、cAMP濃度が上がることでユーメラニンの合成が促進されます。一方、アグーチシグナルタンパク質（ASIP）が作用するとスイッチがオフになり、フェオメラニンが合成されます。哺乳類や鳥類では、ASIPやMC1Rの変異によって体色の多様性が生じることが知られています。

◆研究者からひとこと

カラスの羽はなぜ黒いのでしょうか。全身が黒いカラスは古くから神の使いとして語られ、黒い羽の理由も太陽に焼かれたためなどと説明されてきました。私はこの謎に博士前期課程の研究として取り組み、現代の科学で解明を試みました。カラスに魅せられ、この問いに関心を抱いてきたひとりのカラス好きとして、結果が出て嬉しい限りです（大学院環境生命科学研究科博士前期課程修了生の中野さん）。

◆論文情報

論 文 名：Constitutive Activation of MC1R in the Large-billed Crow (Corvus macrorhynchos) and Its Potential Role in Black Plumage

掲 載 誌：General and Comparative Endocrinology

著 者：Saya Nakano, Yuichi Tashiro, Hibiki Fukuchi, Sayaka Aizawa, Sakae Takeuchi

D O I： https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2026.114924

U R L: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016648026000511?via=ihub

◆研究資金

本研究は、科学研究費補助金（基盤研究C：JP23K05851）の助成を受けて実施しました。

◆詳しい研究内容について

カラスはなぜ真っ黒？―黒さの秘密は「止まらないスイッチ」にあった

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260417-3.pdf

◆参 考

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科（理学部生物学科）分子内分泌学研究室

https://sites.google.com/view/molecular-endocrinology-lab/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学理学部

https://www.science.okayama-u.ac.jp/index.html

◆参考情報

・【岡山大学】鳥の「色」と「食」：「職」の違いは性格で決まる？～“兄弟分子”がたどった進化のストーリー～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003688.000072793.html

・【岡山大学】鳥類の羽毛形成に関わる新規遺伝子「PBCF」を発見～羽毛の進化と発生のメカニズムに新たな光～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002868.000072793.html

・【岡山大学】若冲が極彩色に描いた鶏の羽の性差：その謎を科学が解明 ～エストロゲンがメスの羽を形作る仕組み～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002532.000072793.html

◆参考動画

https://youtu.be/7nKAAY66cYE

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7nKAAY66cYE ]

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域（理）教授 竹内 栄

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス 理学部本館

TEL：086-251-7868

FAX：086-251-7876

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1536.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



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〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

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FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

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https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

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