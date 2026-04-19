GW前に退職を考えているなら今すぐ確認を──9割以上が知らない国の給付金制度、傷病手当金＋失業保険で最大500万円を受け取れる可能性｜5月末まで給付金サポート2万円OFFキャンペーン実施中

サポートメイト株式会社

サポートメイト株式会社が運営する退職代行・退職給付金サポートサービス「心と法律の退職代行 モラエル」は、毎年4月～5月にかけて退職を決意する方からの相談が急増することを受け、5月31日までの期間限定で給付金サポートを2万円OFFで提供するキャンペーンを開始しました。

退職後に活用できる国の給付金制度（傷病手当金・失業保険）を正しく申請すれば、最長30ヶ月・最大500万円を受け取れる可能性がありますが、9割以上の方がこの制度を知らないまま退職しているのが現状です。

■ 背景：4月の職場変化がGW前の「限界退職」を生む

毎年4月は人事異動・新入社員配属・チーム再編など、職場環境が大きく変わる時期です。

「新しい上司と合わない」「配属先が希望と違う」「心身ともに限界が来た」

そうした理由からGW前後に退職を決断する方が急増します。しかし多くの方が、退職後に受け取れる国の給付金制度を知らないまま辞めてしまい、本来もらえるはずのお金を取り逃がしています。

■ 知らないと損する：退職後に使える2つの国の給付金

退職後に活用できる給付金制度は主に2種類あります。

- 傷病手当金（社会保険）：最大18ヶ月給付- 失業保険・基本手当（雇用保険）：最大12ヶ月給付

2つを合わせると、最長30ヶ月・最大500万円を受け取れる可能性があります。

ただし、申請のルールやタイミングを間違えると、受給資格を失ったり受給額が大幅に減ったりするケースがあります。「なんとなく知っている」だけでは取り逃がすのが現実です。

■ 「9割以上が知らない」が示す情報格差

モラエルを運営するサポートメイト株式会社が実施した調査（対象：退職経験者150名）では、以下の実態が明らかになりました。

・傷病手当金・失業保険の両制度を正しく理解していた人：1割未満

・退職給付金を「利用したい」と回答した人：約9割

・実際に受給できた人：約3割

・「知らなかったので利用できなかった」と回答した人：21.2%

知っているか知らないかで、数百万円単位の差が生まれています。

■ モラエルが選ばれる3つの理由

１. 退職代行が実質0円

給付金サポートをご利用いただくことで、通常有料の退職代行費用が実質無料になります。「辞める費用」を心配せず、新しい一歩を踏み出せます。

２. 国の制度で最大500万円を受け取れる可能性

傷病手当金（最大18ヶ月）と失業保険（最大12ヶ月）を組み合わせることで、最長30ヶ月・最大500万円の受給が可能なケースがあります。モラエルが正しい申請方法・タイミングをサポートします。

３. 弁護士・社労士・医師のトリプル監修

「法律」「労務」「メンタルヘルス」の3領域の専門家が監修。退職の手続きから給付金申請、心のケアまで、ワンストップで伴走します。

■ 期間限定キャンペーン：給付金サポート 2万円OFF（5月31日まで）

退職を考えているすべての方に、少しでも早く動き出してほしいという思いから、2026年5月31日（日）までにお申し込みいただいた方を対象に、給付金サポートを通常価格より2万円OFFの特別価格でご提供します。

退職のタイミングや申請方法によって受取額が大きく変わる給付金だからこそ、「まずは相談だけ」でも歓迎です。

キャンペーン期間：2026年4月19日（土）～ 2026年5月31日（日）

割引内容：給付金サポート 通常価格より2万円OFF

申込方法：下記の公式サイトよりご相談ください

■ ご相談・詳細はこちら

https://moraelu.jp/lp7-04

■ サービス概要

サービス名：心と法律の退職代行 モラエル

提供内容：退職代行・失業保険申請サポート・傷病手当申請サポート・再就職手当サポート

公式サイト：https://moraelu.jp/lp7-04